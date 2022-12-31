З ким Росія будує паралельний світ "за ґгратами" на довгі роки
31 грудня 2022, 21:09Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Агії Загребельської
В планах Росії на найближчі роки немає зняття та послаблення санкцій на неї. Навпаки, очікування протилежні. Так само КНДР, Іран, КНР.
Клуб вигнанців
Вони будують спільну фінансову інфраструктуру, нелегальні мережі отримання потрібних товарів в обхід санкцій, продають один одному зброю, обмінюються інструментами та досвідом спостереження й репресій, нарощують цивільну та мілітарну взаємодію…
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- КНДР не сідає за стіл переговорів, маючи пропозицію з Вашингтона "без жодних умов".
- Іран не повертається до ядерної угоди, попри найкращий її варіант на столі.
- КНР нарощує агресію в регіоні, попри пропорційне збільшення заходів експортного контролю США у відповідь.
Вони будують паралельний світ. Це – не про місяці під санкціям. Це – на довгі роки.