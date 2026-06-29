Вперше за час війни: які жорсткі санкції невдовзі може ввести Євросоюз проти Росії

Росія зіткнулася з паливною кризою через системні удари України по НПЗ. Особливо складна ситуація в окупованому Криму, втім невдвозі через санкції ЄС становище Володимира Путіна може погіршитися ще більше.

З часом всі ці фактори справді стануть переломним моментом у війні, але поки про це рано говорити. Таку думку 24 Каналу висловив ексречник НАТО, колишній заступник помічника Генерального секретаря НАТО Джеймі Ши, додавши, що економічний тиск на Росію є критично важливим.

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Що має бути у новому санкційному пакеті?

Гроші є важливою складовою війни, адже армія воює лише тоді, коли забезпечена усім необхідним. Сьогодні це слабке місце Росії на якому варто зосередити основні зусилля. Але це неможливо без посилення санкцій.

"Тіньовий флот Росії досі працює. Але вперше з початку війни Велика Британія перехопила російський танкер у протоці Ла-Манш. Чому це відбулося вперше за 4 роки війни?", – сказав Джеймі Ши.

Довідково! Влада Великої Британії заявила, що затримання танкера тіньового флоту має стати нагадуванням для всіх, хто фінансує війну, що їм не вдасться сховатися. Загалом ця операція тривала 6 годин, у ній брали участь декілька гелікоптерів, літак і два кораблі. Російське судно стоятиме на якорі біля узбережжя Англії. Там за ним спостерігатимуть. Володимир Зеленський назвав цю подію важливим кроком у боротьбі з тіньовим флотом. ВІн подякував Великій Британії за позицію.

Відомо, що Євросоюз хоче серйозно вдарити по невеликих російських банках. Але знову виникає питання, чому цей крок зайняв аж 4 роки. Російський експорт скрапленого газу досі не під санкціями, так само як і ядерне паливо. Навіть через стільки років війни у західних санкціях є чимало "лазівок", які потрібно закрити, щоб посилити тиск на Росію.

Отже, українські удари – це частина цієї стратегії. Але разом з цим санкції мають стати значно жорсткішими. Також варто сподіватися, що до 30 пакету санкцій ЄС долучаться і Сполучені Штати. Це матиме серйозний ефект.

Що може стати переломним моментом у війні: дивіться відео

Нагадаємо, наприкінці червня стало відомо, що США відновили санкції проти російської нафти. Раніше їх призупиняли через блокування Іраном Ормунської протоки. Відтепер санкції проти проти двох найбільших нафтових гігантів Росії – "Роснєфті" та "Лукойлу"– знову працюють.