У Єврокомісії підтвердили підготовку 10 пакета санкцій проти Росії
17 січня 2023, 21:32Читать новость на русском
Джерело:CNN
Президентка Єврокомісії підтвердила, що в ЄС готують вже десятий пакет санкцій проти Росії у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну.
Про це Урсула фон дер Ляєн повідомила в коментарі CNN, пише 24 Канал.
До теми ЄС в 10 пакеті санкцій може обмежити ядерний сектор Росії: коли його ухвалять
Що відомо про 10 пакет санкцій
Президентка Єврокомісії зазначила, що десятий пакет санкцій "головним чином буде зосереджений на закритті лазівок, на тому, щоб покінчити з ухилянням від санкцій, і на запровадженні вагомих наслідків для тих, хто обходить санкції Європейського Союзу".
Зверніть увагу Санкції проти режиму та "хороші білоруси": хто й навіщо поширює вкиди проти України
Які санкції можуть накласти на Росію
- Як нещодавно стало відомо, Польща і Литва хочуть, аби Євросоюз у межах нового санкційного пакета наклав обмеження на ядерний сектор Росії.
- Також ЄС закликають заборонити більше пропагандистських ЗМІ. Про це на умовах анонімності розповіли високопоставлені дипломати з Польщі та Литви.
- Також пропонуватимуть відключення ще більшої кількості російських банків від глобальної системи обміну повідомленнями SWIFT.
- За словами дипломатів, санкційний пакет має бути готовий до першої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну, тобто 24 лютого.
- Україна закликала Євросоюз включити до санкційного списку російську державну ядерну енергетичну компанію "Росатом". Зауважимо, що такі обмеження поки блокує Угорщина.