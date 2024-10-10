Під обмеженнями опинилися 90 фізосіб і 57 компаній: Зеленський ввів нові пакети санкції

Володимир Зеленський 8 жовтня ввів у дію нові санкції проти осіб та компаній, що сприяють Росії у війні проти України. Обмеження стосуються проти 90 фізичних і чотирьох юридичних осіб

Також під санкції потрапили 57 компаній. Про це мовиться в указах №697/2024 і №698/2024, які оприлюднені на сайті президента України.

До теми Введено нові санкції проти зрадників України та військового виробництва у Росії, – Зеленський

Що відомо про нові санкції проти Росії

У нещодавньому рішенні Ради національної безпеки та оборони було оголошено, що обмежувальні заходи будуть запроваджені строком на десять років. Ці заходи спрямовані проти фізичних осіб з України та Росії, а також чотирьох юридичних осіб, зареєстрованих на Кіпрі.

Крім того, санкції накладено на 54 компанії, що базуються в країні-агресорці, і три компанії, зареєстровані в Китайській Народній Республіці.

Згідно з указами президента України, Кабінету Міністрів України разом зі Службою безпеки України та Національним банком України доручили забезпечити реалізацію та моніторинг ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів.

А Міністерству закордонних справ України поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів.

До слова, під час вечірнього звернення Володимир Зеленський заявив, що ввів два нових пакети санкцій щодо тих, хто зрадив Україну, також тих юридичних і фізичних осіб, які працюють на терор у Росії.