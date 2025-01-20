Чи зацікавлений Трамп у скасуванні санкцій проти російської нафти, що запровадив Байден

Дональд Трамп розпочинає виконувати свої обов'язки на посаді президента США. Одне з ключових питань – чи не скасує він одразу ж санкції проти російської нафти, що запровадив Байден.

Професор економіки університету Кейс Вестернс Роман Шеремета озвучив 24 Каналу думку, що скасування санкцій проти Росії – не в інтересах Трампа.

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Інтереси Трампа

Шеремета розповів, що Трамп часто акцентує на важливості зменшення американської залежності від іноземної нафти, енергоресурсів. Це його політика. Він підтримує економічний тиск на країни, які він вважає конкурентами чи загрозою, як-от Іран, Росія, і в цьому питанні Трамп орієнтується на власний електорат.

Його лозунги – "Сильна Америка", "Зробити Америку знову величною", "Америка – перш за все". Скасування санкцій без відповідного аналізу, що виглядатиме як поступка США, на мою думку, не на користь іміджу Трампу, бо він егоїстичний, нарцистичний, і те, що шкодитиме його іміджу, він не зробить,

– зазначив професор економіки університету Кейс Вестернс.

За його словами, тіньовий флот Росія використовує для обходу раніше накладених санкцій США. Не в інтересах Трампа його розблоковувати, тому він повністю не скасує санкції.

Нафта – як інструмент перемовин

Професор економіки університету Кейс Вестернс додав, що США мають свою нафту. Вони зацікавлені в тому, щоб реалізовувалась їхня нафта. Позиція республіканців у тому, щоб США видобували більше нафти зараз. Їм не вигідна зараз конкуренція від Росії, лише з меркантильних особистих інтересів.

"Крім того, нафта – це важливий важіль впливу на Росію. Якщо зараз ітимуть перемовини, я думаю, що Росія буде використовувати це як перемовну позицію, як і США. США можуть послабити санкції у відповідь на поступки Росії в тих чи інших питаннях, тож це цілком нормальний сценарій", – зауважив Шеремета.