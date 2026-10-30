Удар по супутниках і тіньовому флоту: Зеленський запровадив санкції проти Росії

Володимир Зеленський підписав укази про санкції проти російської системи військового зв'язку та 39 нафтових танкерів. Обмеження торкнулися 10 компаній, 19 громадян Росії і тіньового флоту.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Які подробиці нових санкцій проти Росії?

Укази №1072/2026 і №1073/2026 спрямовані на блокування ворожої космічної програми та експорту енергоресурсів.

Росія розробляє низькоорбітальну супутникову систему зв'язку "Рассвєт", щоб координувати війська, а також наводити ракети й ударні дрони безпосередньо в режимі онлайн.

До санкційного переліку увійшли ключові структури проєкту: розробник і системний інтегратор Бюро 1440, виробник сонячних батарей Лабс 1440 та компанія ФАБ "Рассвєт", що виготовляє супутники й термінали зв'язку.

Обмеження також поширили на білоруське підприємство "Аерокосмічні прилади" та низку посередників, які постачають агресору промислове обладнання, оптику й електроніку.

Блокування ланцюгів постачання для російської армії

Окрему увагу приділили п'яти технічним компаніям, чия продукція живить російський військово-промисловий комплекс високоточними деталями та промисловими комп'ютерами.

Зокрема, вироби підприємства "5С Груп" росіяни інтегрували в розробки супутникового зв'язку. Київ намагається завдати удару по технологіях агресора ще до виходу на масове виробництво.

"Рассвєт" – це спроба Росії створити власну низькоорбітальну супутникову систему та використовувати її у війні проти України й для створення загроз усьому світу. Проєкт залежить від іноземних технологій, обладнання та компонентів, тому ми б'ємо по цих ланцюгах уже на етапі розробки й закликаємо партнерів синхронізувати санкції,

– зазначив радник – уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Удар по тіньовому експорту нафти

Другий санкційний пакет націлений на перекриття фінансових потоків від морської торгівлі енергоносіями.

Під обмеження потрапили судна під прапорами Росії, Панами, Барбадосу, Ліберії, Маршаллових Островів і Гонконгу, які перевозять нафту, нафтопродукти та газовий конденсат до Індії, Китаю, Туреччини та Єгипту.

Серед заблокованих суден опинився танкер Vasily Dinkov, який лише за перші шість місяців 2026 року виконав 15 рейсів і транспортував близько 726 тисяч тонн російської нафти.

Україна вже передає зібрані дані союзникам для дзеркального розширення обмежень у міжнародних юрисдикціях. Частина цих танкерів уже перебуває під дією санкцій США, Великої Британії, Євросоюзу, Канади, Австралії та Швейцарії.