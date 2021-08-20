Санкції РНБО проти Гужви: проросійський сайт "Страна" почали блокувати в Україні
Джерело:24 канал
РНБО запровадила санкції проти головного редактора "Страна.UA" Ігоря Гужви. Наразі сайт заблокований в Україні. Та не всі провайдери ввели обмеження – у деяких користувачів він усе ще відкривається.
Санкції запровадила Рада нацбезпеки 20 серпня за рекомендацією СБУ. Однак офіційно санкції РНБО ще не набрали чинності, поки їх не ввів у дію своїм підписом президент.
До теми Під санкціями РНБО – главред "Страна.ua" Гужва, сім'я Шаріїв та низка інших
Деякі користувачі вже не можуть відкрити сайт "Страна.UA"
Наразі користувачі деяких інтернет-провайдерів вже не можуть вікрити сайт "Страна.UA". Натомість мовиться, що "немає зв'язку із сайтом".
Наразі замість сторінки деяким коритувачам показує, що з сайтом немає зв'язку / Скриншот 24 каналу
Санкці РНБО ввела проти головреда "Страна.UA" Ігоря Гужви та афілійованих з ним юросіб
Так, під санкції також потрапили:
- Ганна Солнцева;
- Любов Лукашина;
- Алла Бондаренко;
- Анатолій та Ольга Шарії.
Олексій Данілов запевнив, що вони займаються протиправною діяльністю на території України. Він додав, що під санкціями:
- ТОВ "Ласмак", яке володіє медійними ресурсами, дотичними до Гужви;
- ТОВ "Маджері" та "Смарт медіа мережа".
ТОВ "Ласмак", яке володіє виданням "Страна.ua" зареєстрований на Солнцеву. Щодо усіх ввели повний пакет санкцій.
У СБУ розповіли, що під санкції потрапили і 4 компанії, пов'язані з інтернет-ресурсами, які прямо чи опосередковано координуються цими громадянами та ведуть системну антиукраїнську пропаганду.
Рішення є логічним продовженням тих заходів, які ми здійснили раніше для захисту українського інформаційного простору. СБУ чітко розмежовує свободу слова і наступ на державність та суверенітет України,
– розповів Баканов.
У "Страна.UA" "підгорає" через неможливість вікривати сайт
- У телеграмі " Политика Страны" вже написали нібито "новини України почали блокувати. З різних міст повідомляють, що частина провайдерів уже відключає. Хоча указу президента ще немає".
- Пропагандисти кажуть, що "мабуть вже подзвонили з СБУ" та запевняють, що нібито "по беззаконню йдуть".
- Ба більше, вони почали писати "інструкцію", як можна обійти блокування. Вони втішаються тим, що на сайт можна зайти з допомогою VPN.