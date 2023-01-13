Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти латвійської компанії Royal Pay Europe

Президент ввів у дію рішення РНБО про запровадження економічних санкцій стосовно компанії Royal Pay Europe. Вона пов'язана з відомим російським онлайн-букмекером.

Володимир Зеленський ввів у дію санкції Ради національної безпеки та оборони України проти Royal Pay Europe 12 січня. Відповідний указ опублікували на сайті президента.

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Що відомо про компанію Royal Pay Europe

Royal Pay – це бренд, який об'єднує групу компаній, що надають широкий спектр послуг у галузі електронної комерції. Зокрема на сайті компанії вказано, що вона обробляє електронні платежі, пропонує "оптимізацію фінансових рішень та ефективні комплаєнс системи".

Ця компанія зареєстрована у столиці Латвії – Ризі. Проте Royal Pay належить росіянину з кіпрським паспортом Сергію Кондратенку та співпрацює з російським букмекером 1xBet.

Фірма заснована у 2016 році, а у 2017 отримала ліцензію заснування електронних грошей у Британії, яка наділила її правом приймати платежі та обслуговувати карткові угоди у європейській та британській юрисдикціях.

Що передбачають санкції РНБО

Санкції РНБО, які ввів в дію президент, передбачають блокування активів впродовж 5 років, заборону на виведення капіталів за межі України, припинення виконання фінансових та економічних зобов'язань, заборону на участь у приватизації та оренді державного майна.

Увести в дію рішення Ради національної безпеки й оборони України від 12 січня 2023 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)",

– мовиться в указі.

Указ Володимира Зеленського набув чинності з дня його публікування, тобто від 12 січня.