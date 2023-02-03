Путіну – зле, а буде ще гірше: президент Сербії може запровадити санкції проти Росії

Александар Вучич – президент Сербії – вперше заговорив про можливість запровадити санкції проти Росії. Схоже, нищівні поразки, яких Росія зазнає на фронті, відвертають від неї останніх "друзів".

"Партія свободи і справедливості" у лютому 2023 року запропонувала запровадити санкції проти Росії. Вучич відповів.

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Ви кажете, що "за" санкції; я кажу про те, що не знаю, можливо нам доведеться на це піти. Але поки ми можемо цього не робити, то краще не робити,

– заявив Вучич.

Кулеба про роботу з Сербією

Дмитро Кулеба заявив, що з Сербією триває робота з боку ЄС та США. Глава МЗС наголосив, що Україна ніколи нічого поганого не зробила Сербії. Україна поважає її територіальну цілісність.

Кулеба зауважив, що позиція Сербії щодо України має бути набагато прихильнішою.

"Але неминуче настане момент, коли треба буде визначатися - з ким ти, з ЄС, де твоє майбутнє, чи з Росією, з якою пов'язує лише минуле", – наголосив глава МЗС.

Росія намагається вербувати сербів у ПВК "Вагнера"

Росія активно вербує громадян Сербії у ПВК "Вагнера". Ціну їхнього життя країна-терористка оцінила у 5 тисяч доларів. Кулеба наголосив, що вагнерівці – вже світова проблема.

"І власне, я думаю ви бачили реакцію президента Сербії і міністра оборони на спроби вербувати їхніх громадян на війну в Україні з боку російських сил. Вона була досить рішучою і неочікувано жорсткою", – наголосив глава МЗС.

Кулеба наголосив, що це – показує, наскільки важко для Сербії стає балансувати.