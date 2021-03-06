Коломойський, Кадиров і Плахотнюк: на кого ще США накладали такі самі санкції

Напередодні США запровадили санкції проти українського олігарха Ігоря Коломойського, його родини та оточення. Такі ж самі обмеження Вашингтон раніше накладав на очільника Чечні Рамзана Кадирова та молдовського олігарха Влада Плахотнюка.

Коломойського додали до санкційного списку за персональним рішенням держсекретаря США Ентоні Блінкена. Цікаво, що проти нього застосували спрощену процедуру. Вперше Вашингтон вдався до таких кроків у 2018 році.

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Конгрес США дав Держдепартаменту право швидко накладати санкції проти чинних або колишніх державних посадовців по всьому світу.

Запроваджують проти таких людей санкції, якщо американські дипломати вважають їх причетними до корупції та розкрадання держвласності, або до масштабних порушень прав людини.

Цей механізм у документах згадують за номером розділу конгресового рішення, де його описали, як 7031(с).

Загальна кількість іноземців, яких США покарали за процедурою 7031(с), становить майже 200 осіб. Здебільшого це представники держав Африки, Азії та Південної Америки.

Хто з відомих людей перебуває під такими санкціями

Донедавна всесильний молдовський олігарх Влад Плахотнюк, якого вважали "господарем Молдови". У 2019 році він під тиском США втік із країни.

Болгарський суддя Андон Міталов, який дозволив втекти від в'язниці російському шпигуну, колишньому болгарському парламентарю Ніколаю Малінову.

Очільник Чечні Рамзан Кадиров та його соратник Муслім Кучієв.

Кілька сербських і просербських посадовців із балканських держав.

США та Коломойський: головне

Сполучені Штати 5 березня запровадили санкції проти українського Ігоря Коломойського. Йому наразі заборонили в'їзд до країни.

Держсекретар США Ентоні Блінкен звинуватив Коломойського у спробах підірвати демократію в Україні. Також він звинуватив його у причетності до великої корупції.

За словами Блінкена, під головування у Дніпропетровській області, з 2014 по 2015 рік, Коломойський був причетним до корупційних дій. Ті, зі свого боку, підірвали верховенство закону та віру української громадськості в демократичні інститути.

Держсекретар США також наголосив, що Коломойський використовував свій політичний вплив і офіційну владу для особистої вигоди.

Перед цим, у серпні 2020 року, у США звинуватили Коломойського в розкраданні мільярдів доларів із "Приватбанку". Більше того, в Міністерстві юстиції США вважають, що ці гроші потім через значну кількість компаній відмивали по всьому світу.

Також у американському відомстві з'ясували, що за незаконно отримані з "Приватбанку" гроші Коломойський і його бізнеспартнер Боголюбов придбали комерційну нерухомість у Луїсвіллі (штат Кентуккі), Далласі (Техас) і Клівленді (Огайо). Тому вона підлягає конфіскації на підставі порушення федерального законодавства про боротьбу з відмиванням грошей. Судові слухання в цій справі тривають.

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Санкції США проти Коломойського: деталі / Інфографіка 24 каналу