Коломойський, Кадиров і Плахотнюк: на кого ще США накладали такі самі санкції
Напередодні США запровадили санкції проти українського олігарха Ігоря Коломойського, його родини та оточення. Такі ж самі обмеження Вашингтон раніше накладав на очільника Чечні Рамзана Кадирова та молдовського олігарха Влада Плахотнюка.
Джерело:"Європейська правда"
Коломойського додали до санкційного списку за персональним рішенням держсекретаря США Ентоні Блінкена. Цікаво, що проти нього застосували спрощену процедуру. Вперше Вашингтон вдався до таких кроків у 2018 році.
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Докладніше
- Конгрес США дав Держдепартаменту право швидко накладати санкції проти чинних або колишніх державних посадовців по всьому світу.
- Запроваджують проти таких людей санкції, якщо американські дипломати вважають їх причетними до корупції та розкрадання держвласності, або до масштабних порушень прав людини.
- Цей механізм у документах згадують за номером розділу конгресового рішення, де його описали, як 7031(с).
- Загальна кількість іноземців, яких США покарали за процедурою 7031(с), становить майже 200 осіб. Здебільшого це представники держав Африки, Азії та Південної Америки.
Хто з відомих людей перебуває під такими санкціями
- Донедавна всесильний молдовський олігарх Влад Плахотнюк, якого вважали "господарем Молдови". У 2019 році він під тиском США втік із країни.
- Болгарський суддя Андон Міталов, який дозволив втекти від в'язниці російському шпигуну, колишньому болгарському парламентарю Ніколаю Малінову.
- Очільник Чечні Рамзан Кадиров та його соратник Муслім Кучієв.
- Кілька сербських і просербських посадовців із балканських держав.
США та Коломойський: головне
- Сполучені Штати 5 березня запровадили санкції проти українського Ігоря Коломойського. Йому наразі заборонили в'їзд до країни.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен звинуватив Коломойського у спробах підірвати демократію в Україні. Також він звинуватив його у причетності до великої корупції.
- За словами Блінкена, під головування у Дніпропетровській області, з 2014 по 2015 рік, Коломойський був причетним до корупційних дій. Ті, зі свого боку, підірвали верховенство закону та віру української громадськості в демократичні інститути.
- Держсекретар США також наголосив, що Коломойський використовував свій політичний вплив і офіційну владу для особистої вигоди.
- Перед цим, у серпні 2020 року, у США звинуватили Коломойського в розкраданні мільярдів доларів із "Приватбанку". Більше того, в Міністерстві юстиції США вважають, що ці гроші потім через значну кількість компаній відмивали по всьому світу.
- Також у американському відомстві з'ясували, що за незаконно отримані з "Приватбанку" гроші Коломойський і його бізнеспартнер Боголюбов придбали комерційну нерухомість у Луїсвіллі (штат Кентуккі), Далласі (Техас) і Клівленді (Огайо). Тому вона підлягає конфіскації на підставі порушення федерального законодавства про боротьбу з відмиванням грошей. Судові слухання в цій справі тривають.
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Санкції США проти Коломойського: деталі / Інфографіка 24 каналу
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