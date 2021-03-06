Накануне США ввели санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского, его семьи и окружения. Такие же ограничения Вашингтон ранее накладывал на главу Чечни Рамзана Кадырова и молдавского олигарха Влада Плахотнюка.

Коломойского добавили в санкционный список по персональному решению госсекретаря США Энтони Блинкена. Интересно, что против него применили упрощенную процедуру. Впервые Вашингтон обратился к таким шагам в 2018 году.

Важно Запретили въезд: США ввели санкции против Коломойского и его семьи

Подробнее

Конгресс США дал Госдепартаменту право быстро накладывать санкции против действующих или бывших чиновников по всему миру.

Вводят против людей санкции, если американские дипломаты считают их причастными к коррупции и хищения госсобственности, или к масштабным нарушениям прав человека.

Этот механизм в документах вспоминают по номеру раздела конгрессного решения, где его описали, как 7031 (с).

Общее количество иностранцев, которых США наказали по процедуре 7031 (с), составляет почти 200 человек. В основном это представители государств Африки, Азии и Южной Америки.

Кто из известных людей находится под такими санкциями

До недавнего времени всесильный молдавский олигарх Влад Плахотнюк, которого считали "хозяином Молдовы". В 2019 году он под давлением США бежал из страны.

Болгарский судья Андон Миталов, который позволил уйти от тюрьмы российскому шпиону, бывшему болгарскому парламентарию Николаю Малинову.

Глава Чечни Рамзан Кадыров и его соратник Муслим Кучиев.

Несколько сербских и просербских должностных лиц из балканских государств.

США и Коломойский: главное

Соединенные Штаты 5 марта ввели санкции против украинца Игоря Коломойского. Ему сейчас запретили въезд в страну.

Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Коломойского в попытках подорвать демократию в Украине. Также он обвинил его в причастности к большой коррупции.

По словам Блинкена, под председательством в Днепропетровской области, с 2014 по 2015 год, Коломойский был причастен к коррупционным действиям. Те, в свою очередь, взорвали верховенство закона и веру украинской общественности в демократические институты.

Госсекретарь США также отметил, что Коломойский использовал свое политическое влияние и официальную власть для личной выгоды.

Перед этим, в августе 2020 года, в США обвинили Коломойского в хищении миллиардов долларов из "Приватбанка". Более того, в Министерстве юстиции США считают, что эти деньги потом через значительное количество компаний отмывали по всему миру.

Также в американском ведомстве выяснили, что за незаконно полученные из "Приватбанка" деньги Коломойский и его бизнес-партнер Боголюбов приобрели коммерческую недвижимость в Луисвилле (штат Кентукки), Далласе (Техас) и Кливленде (Огайо). Поэтому она подлежит конфискации на основании нарушения федерального законодательства о борьбе с отмыванием денег. Судебные слушания по этому делу продолжаются.

К теме Могут ли Коломойского экстрадировать в США и при чем здесь двойное гражданство



Санкции США против Коломойского: детали / Инфографика 24 канала