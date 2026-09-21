У Росії відреагували на остаточне затвердження американського закону про посилення санкцій. Кремлівські посадовці вважають, що цей крок не сприятиме завершенню війни в Україні.

Як передають пропагандистські росЗМІ, зокрема ТАСС, прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков розкритикував рішення президента США Дональда Трампа. Мовляв, підписання закону про санкції не сприяє "реанімації двосторонніх відносин" та просуванню на шляху до врегулювання російської агресії.

Що кажуть у Москві

Представник Кремля намагався переконати, що чергові обмеження нібито не мають суттєвого впливу на життя країни-агресорки.

І, звичайно, Росія значною мірою адаптувалася до цих санкцій і знайшла способи мінімізації негативний ефект від їхнього застосування,

– стверджує речник Володимира Путіна.

Він також додав, що загалом проти їхньої держави та деяких її громадян вже введено понад 30 тисяч різних ринкових, корпоративних та секторальних заборон.

Передісторія нових обмежень

Нагадаємо, Палата представників Конгресу США схвалила законопроєкт про санкції проти Росії після тривалої паузи. Документ, співавтором якого був покійний сенатор Ліндсі Грем, передбачає запровадження 100% митного тарифу для найбільших покупців російських енергоносіїв та б'є по тіньовому танкерному флоту агресора.

Ще на етапі голосування російська сторона називала ці дії "недружніми". Тоді ж у Москві казали, що схвалення нібито ускладнить зусилля щодо пошуку мирного врегулювання.

Остаточне затвердження документа Трампом відбулося 19 вересня. Він має накласти нові економічні бар'єри для росіян, їхнього бізнесу, банків та оборонно-промислового комплексу ворога.