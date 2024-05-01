Проти Росії та країн, що допомагають їй виробляти зброю: США оголосили масштабні санкції

Сполучені Штати 1 травня оголосили санкції проти майже 200 фізичних і юридичних осіб, що сприяють військово-промисловому комплексу країни-агресорки та допомагають їй ухилятися від уже накладених обмежень.

Так, цей пакет санкцій спрямований проти російської військово-промислової бази та програм хімічної та біологічної зброї. Окрім того, компаній і осіб у третіх країнах, які допомагають Росії придбати компоненти для виробництва зброї чи оборонного виробництва.

Дивіться також Уран з Росії заборонять: Сенат США проголосував за обмеження імпорту

Хто потрапив під санкції США

Серед іншого, Міністерство наклало санкції на майже 60 осіб з Азербайджану, Бельгії, Китаю, Росії, Словаччини, Туреччини та ОАЕ, які дозволяють агресору купувати вкрай необхідні технології та обладнання з-за кордону.

Міністерство фінансів постійно попереджало, що компанії зіткнуться зі значними наслідками за надання матеріальної підтримки російській війні, і сьогодні США встановлюють їх щодо майже 300 цілей,

– заявила очільниця відомства Джанет Л. Єллен.

Також понад 100 організацій в оновленому санкційному списку працюють або працювали в технологічному, оборонному, виробничому та транспортному секторах економіки Росії.

Інший блок санкцій спрямований проти основних російських імпортерів бавовняної целюлози, нітроцелюлози й ключових її компонентів, а також двох постачальників цих товарів з Китаю.

Також Мінфін додатково вніс до чорного списку 3 російські юридичні та 2 фізичні особи, причетні до закупівель товарів для військових організацій, які беруть участь у розробці хімічної та біологічної зброї.

Окрім того, під нові санкції США потрапили 2 російські компанії, що беруть участь у будівництві газової інфраструктури в Росії, зокрема, "Нефтегазстрой" та "ВНИПИгаздобыча".

У координації з Мінфіном Держдеп наклав санкції на понад 80 юридичних та фізичних осіб, що займаються ухиленням від санкцій проти Росії або пов'язані з програмами хімічної та біологічної зброї та оборонно-промисловою базою ворога.

Також ужито обмежувальні заходи щодо енергетичного, металургійного й гірничодобувного сектора Росії.

Зверніть увагу! 23 лютого 2024 року США ввели масштабний пакет санкцій проти країни-агресора. Джо Байден заявляв, що йдеться про понад 500 нових сакцій проти Росії за загарбницьку війну проти України та смерть Навального.