Чому Луценко не потрапив під санкції США

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БЛОГ Сергій Іванов
Журналіст, телеведучий, блогер

Не мав часу уважно стежити за візитом Блінкена через щільний графік ефірів, тож хочу поцікавитись, що чути про нові санкції?

Джерело:

фейсбук Сергія Іванова

Й коли під них нарешті потрапить колишній український високопосадовець, який брав безпосередню участь у спецоперації російських спецслужб з втручання в американські вибори і який пов'язує між собою всіх фігурантів цього злочину проти США. Йдеться про ексгенпрокурора Луценка.

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Луценко – друг російського агента Деркача, який зливав записи розмов за участі чинного американського Президента, а перед цим гуляв на весіллі сина ексгенпрокурора.

Луценко – безпосередній керівник прокурора Кулика, який легалізував російські вкиди в українському кримінальному процесі.

Луценко – друг олігарха Коломойського, чий кишеньковий пудель Дубінський активно допомагав Деркачу, а сам олігарх в Ізраїлі "вмотивовував" згаданого вище прокурора Кулика на протиправні дії.

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Зрештою, Луценко сам зустрічався з Джуліані та в обмін на майбутню політичну підтримку Трампа зливав йому матеріали кримінальних проваджень.

Цікаво, чому особа, щільно пов'язана з усіма підсанкційними персонажами, досі не в санкційному списку США?

Особисто я бачу лише одну логічну причину: він знову когось зрадив.

Питання – кого?