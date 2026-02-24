Зеленський запровадив нові санкції проти 44 російських громадян і організацій
- Україна запровадила санкції проти 29 російських осіб та 15 організацій, що підтримують агресію проти України.
- Серед підсанкційних осіб – російський пропагандист Олександр Чубар'ян та псевдоісторик Олексій Міллер.
Україна розширила санкційний список, включивши до нього 29 фізичних осіб та 15 організацій Росії. Вони причетні до підтримки агресії, поширення пропаганди й незаконного вивезення культурних цінностей з тимчасово окупованого Криму.
Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій. Про відповідне рішення глава держави повідомив у своєму телеграм-каналі.
Що відомо про нові санкції України проти росіян?
Україна ухвалила нове рішення про запровадження санкцій проти 29 російських осіб і 15 організацій та структур так званих окупаційних адміністрацій. Обмеження стосуються тих, хто підтримує збройну агресію проти України, сприяє окупації українських територій і веде активну пропагандистську діяльність.
В Офісі Президента додали, що до переліку 29 підсанкційних осіб увійшов, зокрема, російський пропагандист Олександр Чубар'ян – співавтор шкільного підручника з історії Росії, у якому в дусі кремлівської риторики виправдовується агресія Росії проти України. Також під санкції потрапив російський псевдоісторик і прихильник ідеології "руського міра" Олексій Міллер.
У списку є й Артем Лагойський, який перейшов на бік окупантів, очолив так зване "Міністерство культури Херсонської області" та сприяє діяльності загарбників – від ухвалення потрібних їм "нормативних актів" до системного порушення прав громадян України.
Крім того, санкції запроваджено щодо 15 російських організацій і структур так званих окупаційних адміністрацій. Вони залучені до підтримки збройної агресії Росії та окупації українських територій, займаються спотворенням історичних фактів, незаконним вивезенням культурних цінностей із кримських музеїв і заповідників, а також привласненням документів Національного архівного фонду України з подальшим використанням їх в інтересах держави-агресора.
Працюємо і над синхронізацією санкцій у міжнародних юрисдикціях. Усю відповідну інформацію передамо партнерам для подальшої роботи,
– наголосив Володимир Зеленський.
Що відомо про інші санкції, які запровадили проти Росії?
Раніше Україна запровадила санкції проти громадян 11 країн – 225 капітанів суден, які експортують російські нафтопродукти. Обмеження також стосуються 46 росіян, 44 компаній і двох громадян Ірану, які обслуговують ворожий ВПК.
У лютому Нова Зеландія розширила санкції проти Росії, включивши 23 громадян, 13 підприємств і 100 суден "тіньового флоту" Москви. Країна знизила цінову "стелю" на російську нафту до 44,10 долара США, координуючи санкції з Євросоюзом.
19 лютого Президент США Дональд Трамп продовжив дію санкцій проти Росії ще на рік через агресію в Україні. У документі йдеться про обмеження, введені у вересні 2018 року через окупацію Криму, а також у лютому 2022 року, коли Москва "визнала" так звані ДНР і ЛНР.