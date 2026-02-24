Зеленський запровадив нові санкції проти 44 російських громадян і організацій

Україна розширила санкційний список, включивши до нього 29 фізичних осіб та 15 організацій Росії. Вони причетні до підтримки агресії, поширення пропаганди й незаконного вивезення культурних цінностей з тимчасово окупованого Криму.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій. Про відповідне рішення глава держави повідомив у своєму телеграм-каналі.

Що відомо про нові санкції України проти росіян?

Україна ухвалила нове рішення про запровадження санкцій проти 29 російських осіб і 15 організацій та структур так званих окупаційних адміністрацій. Обмеження стосуються тих, хто підтримує збройну агресію проти України, сприяє окупації українських територій і веде активну пропагандистську діяльність.

В Офісі Президента додали, що до переліку 29 підсанкційних осіб увійшов, зокрема, російський пропагандист Олександр Чубар'ян – співавтор шкільного підручника з історії Росії, у якому в дусі кремлівської риторики виправдовується агресія Росії проти України. Також під санкції потрапив російський псевдоісторик і прихильник ідеології "руського міра" Олексій Міллер.

У списку є й Артем Лагойський, який перейшов на бік окупантів, очолив так зване "Міністерство культури Херсонської області" та сприяє діяльності загарбників – від ухвалення потрібних їм "нормативних актів" до системного порушення прав громадян України.

Крім того, санкції запроваджено щодо 15 російських організацій і структур так званих окупаційних адміністрацій. Вони залучені до підтримки збройної агресії Росії та окупації українських територій, займаються спотворенням історичних фактів, незаконним вивезенням культурних цінностей із кримських музеїв і заповідників, а також привласненням документів Національного архівного фонду України з подальшим використанням їх в інтересах держави-агресора.

Працюємо і над синхронізацією санкцій у міжнародних юрисдикціях. Усю відповідну інформацію передамо партнерам для подальшої роботи,

– наголосив Володимир Зеленський.

Що відомо про інші санкції, які запровадили проти Росії?