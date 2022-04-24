Санкції вбили російські "Кинджали"

Росія, продовжуючи війну проти України і продовжуючи використовувати проти України ракети, що відносяться до умовно сучасних російських, а не радянських запасів, незабаром залишиться фактично без цих ракет.

Річ у тім, що за нинішніх санкцій підприємства Росія нездатні виробляти нові ракети через відсутність іноземних комплектуючих.

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Санкції працюють

Так, наприклад, застосування так званих гіперзвукових ракет "Кинджал" по території України, які мали налякати Київ та країни Заходу, по суті, залишило Росії без понад 50% запасів цих ракет. А нові виробляти російські заводи неспроможні тому, що у складі понад 130 іноземних комплектуючих. Здебільшого – електроніка.

Що цікаво, більшу частину цих комплектуючих Росії постачав світовий лідер інтегральних мікросхем із США – Analog Device. Без американських мікросхем виробництво "Кинджалів" у Росії зупинилось.

Чемпіони з піару

Крім США, в "Кинджалах" були комплектуючі з Японії і навіть України. Іронічно, чи не так? Але справжня вишенька на торті, ось яка.

Я, описуючи у своїх статтях ці ракети, неодноразово зазначав, що ракети "Кинджал" не є гіперзвуковою зброєю у сенсі цього терміну. Справа в тому, що горезвісний "Кинджал" – це балістична ракета Р-500 (9М728) ВТРК "Іскандер" авіаційного базування. Тобто, не нова, високотехнологічна технологія з нуля, а банальна авіаційна модифікація Р-500.

Наприклад, це все одно, якби США не стали створювати ракету AGM-183A ARRW, а просто взяли б крилату ракету "Томагавк" і створивши модифікацію авіаційного базування, назвали її гіперзвуковим комплексом. Хоча так і було в 1979 році, коли AGM-109 TALCM боролася за замовлення з AGM-86 ALCM, якою і програла, але при цьому вони не називалися гіперзвуковими комплексами.

Що ж до російської ракети, то вона, звичайно ж, здатна розвивати гіперзвукову швидкість, як і будь-яка інша балістична ракета, але при цьому в неї не вкладені ті вимоги, які відносяться до гіперзвукової зброї нового покоління, але знову ж таки навіть не в це суть.

А вся суть, що електронна елементна база "Кинджала" практично ідентична ракетам "Іскандер". Ну, ось у принципі і все.

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