Велика Британія ввела санкції проти повітряно-космічних сил Росії та іранські підприємства

Велика Британія у вівторок, 10 серпня, оголосила про введення нових санкції проти Росії. Обмеження стосуються Повітряно-космічних сил країни-терористки.

Про це ідеться на сайті британського уряду, інформує 24 Канал.

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Санкції введені проти:

російських Повітряно-космічних сил,

924-го Державного центру безпілотної авіації Росії

командування військово-транспортної авіації Росії.

924-й Державний центр безпілотної авіації Росії відповідає за поставлення безпілотників у російську армію, зокрема й тих, які використовуються для ударів по Україні.

Російське командування під санкціями

У відомстві відзначили, що разом зі США Велика Британія накладає санкції на низку ключових осіб та організацій за їхню роль у сприянні військовій підтримці Іраном Росії, включаючи тих, хто бере участь у ланцюжках постачання балістичних ракет і безпілотників.

Хто підпадає під заморожування активів та заборону на поїздки:

Бригадний генерал Сейєд Хамзех Галандарі, генеральний директор з міжнародних відносин Міністерства оборони та логістики збройних сил (MODAFL): пов'язаний з експортом Іраном оборонної продукції своїм партнерам.

Другий бригадний генерал Алі Джафарабаді, голова Космічного командування Повітряно-космічних сил КВІР (КВІР-ASF): керує випробуваннями Іраном космічних ракет-носіїв, що сприяло розвитку іранського арсеналу балістичних ракет великої дальності.

Маджид Мусаві, заступник командувача КВІР-АЧС та заступник командувача КВІР-АСС Аміра Алі Хаджізаде: керує розробкою та експлуатацією іранського інвентарю балістичних ракет.

Також сьогодні потрапили під санкції п'ять російських вантажних суден за їхню роль у транспортуванні військових поставок з Ірану до Росії.

Мова про такі російські судна:

СКІФ-В (ІМО 8858087)

ОМСЬКИЙ (IMO 8889385)

МУСА ДЖАЛІЛЬ (IMO 8846814)

БЕГЕЙ (IMO 8943210)

БАЛТІЙСЬКИЙ (ІМО 7612448)

Окрім того, до тих, хто підлягає заморожуванню активів, належать:

Організація промислової зони вільної торгівлі Анзалі (Анзалі ЗВТ)

Компанія Бахарестан Кіш

Саад Сазех Фараз Шаріф (SSFS)

Чекад Санат Фараз Азія (CSFA)

Санкції ввели через посилення співпраці з Іраном

У повідомленні Мніоборони ідеться, що уряд Великобританії оголошує сьогодні про нові та значні заходи проти Ірану та Росії після того, як іранський режим передав Росії балістичні ракети для використання на полі бою в Україні.

Пізніше цього тижня в парламенті також буде внесено новий закон про посилення торговельних санкцій проти Ірану, спрямованих на предмети, які використовуються у виробництві балістичних ракет, БПЛА та іншої зброї,

– повідомили в Міноборони Британії.

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До слова, США наклали обмеження на Повітряно-космічні сили Росії, 924-й Державний центр безпілотної авіації та командування військово-транспортної авіації РФ ще в грудні 2022 року.