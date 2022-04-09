Санкції, вступ до ЄС, злочини Росії: Шмигаль провів брифінг з Боррелем
9 квітня 2022 , 01:10Читать новость на русском
Денис Шмигаль провів спільний брифінг з Жозепом Боррелем. Головний дипломат ЄС 8 квітня прибув до Києва з офіційним візитом.
Шмигаль зауважив, що візит Борреля та Урсули фон дер Ляєн – голови Єврокомісія – це неоціненний сигнал підтримки та вияв солідарності з українцями. Прем'єр наголосив, що світ здригнувся від жахіть, які російські окупанти скоїли на території України, повідомляє 24 канал.
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