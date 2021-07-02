Санкції ЄС погоджені з білоруською опозицією, – німецький політолог

Захід активно вводить санкції проти Білорусі. Головна мета – боротьба з режимом самопроголошеного президента Олександра Лукашенка. Що цікаво, ці обмеження погоджують з опозицією.

Таку думку висловив німецький політолог Андреас Умланд. За його словами, санкційний пакет, який був прийнятий Євросоюзом, доволі серйозний.

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На думку Умланда, саме білоруська опозиція хоче, аби ЄС вдавались до таких заходів.

Ці санкції погоджені з білоруською опозицією. Я думаю, у Європі просто йдуть за тим, чого бажають такі люди як Світлана Тихановська,

– запевнив політолог.

Умланд: Для ЄС це досягнення

Він також наголосив на тому, що для Євросоюзу такі санкції – це досягнення. Річ у тім, що завжди для затвердження треба досягти повного консенсусу 27 країн-членів.

"Проведення такої санкційної політики – це завжди великий виклик для органів ЄС", – додав Умланд.

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