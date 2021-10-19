Санкції за "Північний потік-2": у Мінфіні США обіцяють покарати "Газпром"

Мінфін США обіцяє покарання для "Газпрому" через порушення санкцій щодо "Північному потоку-2". Однак подробиць поки не розкривають.

Треба притягнути "Газпром" до відповідальності. Про це заявив перший заступник голови Мінфіну США Уоллі Адейемо на засіданні комітету Сенату з банківської справи.

До речі "Нафтогаз" подався на участь у сертифікації "Північного потоку-2"

Чиновника запитали, що робити з "Північним потоком-2", а також як США реалізовуватимуть санкції проти "Газпрому". Адейемо наголосив, що про цю проблему вже говорили.

Ми повинні зробити все, що можемо, щоб притягнути "Газпром" до відповідальності за порушення наших санкцій,

– додав політик.

Останні новини про "Північний потік-2"

"Північний потік-2" – це російський газопровід в обхід України. Держава-агресор будувала його з 2015 року, однак не могла завершити проєкт через санкції США.

Проте у липні 2021 року США та Німеччина уклали угоду, якою фактично дали "зелено світло" Кремлю для завершення будівництва.

Вже 10 вересня 2021 року у Росії заявили про завершення.

Однак понад 40 європарламентарів 17 вересня вимагали ініціювати негайне розслідування діяльності "Газпрому". Компанію звинувачують у ринкових маніпуляціях та шантажі.

Першу нитку "Північного потоку-2" почали заповнювати газом 4 жовтня. Росіяни кажуть, що це відбуватиметься поступово. Важливо, що Данія дала дозвіл на запуск.