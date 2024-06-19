Жодної позитивної динаміки: що повільно вбиває Росію

Санкції, введенні Заходом проти Росії, мають хоча й повільний, проте дієвий ефект, аби в країні-агресоркці "просіли" соціальна сфера, економічна, індустріальна, військова. Накопичені ще до російсько-української війни проблеми Росії відтепер загострилися, як результат саме це і знищить її.

Владімір Путін закликав зняти санкції з Росії. Колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов озвучив 24 Каналу, що російський диктатор суперечить собі, адже не раз заявляв, що вони болісного впливу на російську економіку не мають, щобільше – допомогли розвинути її та впровадити імпортозаміщення.

Дивіться також Зайва метушня та проблеми: економіст оцінив, хто найбільше у Росії постраждає через санкції США

Санкції – довготривала отрута

Колишній співробітник КДБ вважає, що зараз Росія перебуває в стані "вмираючої" країни через санкції, ніякої позитивної динаміки не проглядається. Він зауважив, що вони не діють моментально, це не пігулка ціанистого калію, а довготривала отрута.

Путін каже, що 8% ВВП виділяється на військові витрати. СРСР розпався, коли виділялось 11%, але ж він до цього і йде. Наступного року в Росії будуть ці 11%, бо з нинішніми 8% Путін перемогти Україну не може, треба буде відсоток збільшувати,

– впевнений Жирнов.

Він наголосив, що США це вже зрозуміли, тому там прозвучала пропозиція будувати нові ядерні бомби, посилювати власні запаси. Зі слів Жирнова, Росія повинна буде відповісти на це, саме тоді вона й розпадеться, як Радянський Союз, бо грошей на це в неї немає.

Коротко про наслідки нових санкцій

США минулого тижня розширили проти Росії пакет санкцій. Туди увійшли 300 фізичних та юридичних осіб. Через це зросла вартість долару, проблематичними стали фінансові операції. Через нестачу готівкової валюти в банках, у росіян виникли панічні настрої.