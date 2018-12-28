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      Санкції ЄС проти Росії офіційно набули чинності

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      Набули чинності санкції ЄС проти РФ
      Набули чинності санкції ЄС проти РФ / Фото з відкритих джерел

      У суботу, 29 грудня, офіційно набуло чинності рішення Ради ЄС про продовження секторальних санкцій щодо Росії за агресію проти України.

      Відповідне рішення було оприлюднено в офіційному журналі ЄС.

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      Раніше 24 Канал повідомляв про те, що рішення про продовження секторальних санкцій стосовно РФ було одноголосно прийнято Радою ЄС 21 грудня.

      Економічні санкції ЄС включають: обмеження доступу на первинний і вторинний ринок капіталу ЄС для п'яти російських державних банків та їх дочірніх структур, а також для трьох великих російських енергетичних компаній і трьох оборонних компаній; заборона на торгівлю зброєю (імпорт і експорт); заборона на поставки в Росію товарів подвійного призначення для потреб ЗС РФ; обмеження доступу РФ до стратегічних технологій та послуг в області нафтовидобутку.

      Вперше санкції ЄС були введені у 2014 році через агресію РФ в Криму і на Донбасі і постійно продовжувалися через небажання Москви почати деескалацію ситуації.

      Нагадаємо, 13 грудня президент Європейської ради Дональд Туск заявив про продовження економічних санкцій проти Росії. Аргументував він це тим, що у ЄС не побачили прогресу по мінських домовленостях. Окрім того, 19 грудня управління зовнішніх активів Міністерства фінансів США вирішило ввести нові санкції у відповідь на постійне нехтування Росією міжнародних норм.

      Теги: Європа Новини Росії Санкції
      Джерело: 24 Канал
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