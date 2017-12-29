Санкційна війна: Росія погрожує обмежити свій повітряний простір для США

Російська Федерація збирається обмежити переміщення американських літаків у своєму повітряному просторі, внісши додаткові обмеження у Договір про відкрите небо. Зокрема, пілотам США заборонять ночівлю на трьох російських аеродромах.

Кремль пояснює подібне рішення тим, що Сполучені Штати нібито створювали максимальні незручності для російської наглядової місії, повідомляє Newsweek.

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Видання пояснює, що Москва, звинувачуючи Вашингтон, прагне додати новий виток у "санкційну сагу" між двома країнами.

Протягом декількох років Держдепартамент скаржився, що Росія не дає американським літакам наблизитися до її об'єктів на відстань, встановлену договором. Це стосувалося аеродромів, розташованих у Калінінграді. В інтерв'ю The Wall Street Journal представник адміністрації Трампа навіть припустив, що Вашингтон може незабаром обмежити доступ для авіації Москви, якщо вона не надасть погоджену свободу польотів, зауважує американське видання.

Натомість офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, заявила, що "голослівні" висловлюваня американців про порушення "повітряної угоди" змушують керівництво Росії вжити відповідних заходів, йдеться у статті.

Із 2002 року Договір про відкрите небо дозволяє США, Росії та декільком іншим державам відправляти неозброєні літаки-спостерігачі на територію його учасників. Ці польоти повинні були розвіяти побоювання щодо нарощування озброєнь, але відтоді, як відносини між Москвою і Вашингтоном погіршилися, дотримання угоди опинилося під загрозою, нагадує Newsweek.

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