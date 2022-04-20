Санкційний пакет має стати болісним для воєнної машини Росії: головне зі звернення Зеленського

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців у 56-ий день протистояння агресору. Глава держави розповів про приїзд голови Євроради Шарля Мішеля та розробку нового пакету санкцій.

Про найголовніше, що сказав президент, інформує 24 канал. Зеленський зазначив, що Шарль Мішель – великий друг України та кожного українця.

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Плани Росії були безглуздими – Зеленський

Кожен такий візит тільки підкреслює, якими безглуздими були плани Росії по захопленню нашої держави. Три дні? П'ять днів? Скільки окупанти планували, щоб взяти Україну під свій контроль? Вже 56 днів і ми зустрічаємо наших гостей в нашій столиці,

– наголосив президент.

Головною темою перемовин була підтримка України та забезпечення функціонування всіх державних структур. З Мішелем обговорили конкретні кроки ЄС на допомогу офіційному Києву. Мовиться про оборонні, фінансові та санкційні аспекти.

Зараз Україна може розвинути максимальну швидкість на шляху до ЄС

Також з головою Євроради обговорили шляхи України до ЄС. Зеленський зауважив: зараз Україна може розвинути у цьому максимальну швидкість.

Ми вже довели, що українські державні та суспільні інституції достатньо ефективні, щоб витримати навіть випробування війною. Ми вже робимо для захисту свободи на Європейському континенті стільки, скільки іншим народам не випадало зробити,

– пояснив Зеленський.

Також з Шарлем Мішелем у Києві обговорили шляхи відбудови України після війни. Мовилось і про загрозу продовольчої кризи. Головне – відновити експортні можливості України та заблокувати можливість Росії шантажувати Європу енергоресурсами.

Шостий пакет санкцій має бути болісним для Росії

Шарль Мішель побував разом зі своєю командою у знищеній Бородянці. Він зробив висновок: не може бути миру без справедливості. Тому треба зробити все, аби притягнути винних у воєнних злочинах до відповідальності. Сучасні технології дозволять знайти кожного.

Зеленський наголосив, що був опублікований план щодо посилення санкцій проти Росії. Цей план розробила українських та міжнародних експертів, яка працює під керівництвом Андрія Єрмака та Майкла Макфола.

Коли будуть імплементовані всі ключові напрямки, зазначені в цьому плані, Росія втратить можливість фінансувати воєнну машину. Зокрема, план передбачає обмеження для енергосектору Росії, банківського сектору, експортно-імпортних операцій, транспорту. Серед найближчих кроків має бути нафтове ембарго та повне обмеження постачання нафтопродуктів із Росії,

– уточнив президент.

Зеленський наполягає, що Росія має бути визнана державою – спонсором тероризму. Тоді відповідно російські збройні сили повинні бути визнані терористичною організацією.

Тим часом у ЄС триває підготовка шостого санкційного пакету. Його, зауважив президент, треба зробити по-справжньому болісним для російської воєнної машини.

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Дивіться звернення президента Зеленського: