В Україну з візитом приїхала Санна Марін: що відомо про наймолодшу прем'єрку Фінляндії

Очільниця уряду Фінляндії Санна Марін 26 травня приїхала до Києва. Це її перший візит в Україну. Після столиці політикиня вирушила до Ірпеня, аби на власні очі побачити наслідки російської агресії.

Санні Марін всього 36 років. Вона стала наймолодшою серед усіх попередніх глав фінського уряду. Що відомо про прем'єр-міністерку – читайте далі.

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Дитинство в одностатевій сім'ї

Майбутня прем'єрка народилась в дуже бідній родині. Її батько страждав алкоголізмом, тож сім'я з донькою блукала по орендованих квартирах спальних районів столиці Фінляндії.

Згодом батьки розлучились. Далі Марін виховувалась в одностатевій сім'ї з двома матерями. Тому тема ЛГБТ займає особливе місце в її політиці. Сама Марін зазначає, що права людини чи рівність людей завжди була основою її моральної концепції.



Санна Марін на ЛГБТ-прайді / Фото з її інстаграму

У політиці з 21 року

У політику Марін прийшла у 21 рік. Вона стала членом молодіжної організації Соціал-демократичної партії. Коли жінка вчилась на магістратурі Університету Тампере у 2012 році, її обрали головою міської ради Тампере.

Вже у 2014 році Санна Марін стала другим заступником голови Соціал-демократичної партії. На виборах 2015 року пройшла до парламенту. Її підтримали майже 11 тисяч людей.



Наймолодша прем'єрка Фінляндії / Фото з інстаграму Санни Марін

У 34 стала наймолодшою прем'єркою

Колишній прем'єр-міністр країни Антті Рінне у 2019 році подав у відставку. Наступницею стала Санна Марін, за кандидатуру якої проголосувала більшість керівництва соціал-демократів — 32 партійці.

Зауважимо, що до цього у Фінляндії жінки обіймали посаду прем'єр-міністра країни двічі, а чоловіки – аж 43. До слова Сан Марін входила до сотні найвпливовіших людей за версією журналу Time.



Санна Марін у сотні найвпливовіших людей за версією Time

Марін одружена та має донечку

Санна Марін вийшла заміж за Маркуса Райкконена у 2020 році. До цього пара була разом 16 років. У 2018 році у них народилась донька Емма. Коли Марін стала прем'єркою, чоловік пішов у декретну відпустку.

Політикиня ділиться зворушливими світлинами своєї сім'ї у соцмережах.



Санна Марін з чоловіком / Фото з інстаграму прем'єрки



Донька прем'єрки / Фото з інстаграму Санни Марін

Візит в Україну

В Україні Санна Марін зустрілась із президентом Володимиром Зеленським. Глава держави наголосив, що для нас дуже цінна військова допомога з боку Фінляндії. Окрім зброї, важлива єдність щодо санкційної політики проти Росії та підтримка європейської інтеграції нашої країни.

Зеленський подякував Марін за підтримку й візит до Києва.

Після цього глава фінського уряду відвідала Ірпінь, який постраждав від російських військових під час окупації. Марін зустрілася із секретаркою Ірпінської міської ради Анжелою Макеєвою. Обговорювали відновлення міста.



Санна Марін в Ірпені / Фото Ірпінської міської ради

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