САП оскаржуватиме виправдальний вирок екснардепу Левусу

Вищий антикорупційний суд 21 травня виправдав колишнього народного депутата Андрія Левуса. Однак Спеціальна антикорупційна прокуратура оскаржуватиме це.
САП не погоджується з рішенням суду першої інстанції, тому й буде оскаржувати його. Про розгляд апеляції повідомлять згодом.
До теми Оренда готелю за державні гроші: суд виправдав екснардепа Левуса
У САП кажуть, що доказів достатньо
Прокурори САП та детективи НАБУ наголошують, що під час досудового розслідування зібрали достатньо доказів, які свідчать про злочин ексдепутата.
Попри наявність у власності квартири у столиці, депутат отримав з державного бюджету як компенсацію 543,9 тисячі гривень,
– мовиться у повідомленні САП.
Що відомо про справу Левуса
- САП звинувачувала Левуса в незаконному отриманні компенсації за оренду житла протягом 2014 – 2017 років.
- Чоловік орендував готельний номер, коли його дружина мала 2 квартири в Києві.
- Обвинувачення просило позбавити Левуса волі на 3 роки та оштрафувати на 8 тисяч гривень з компенсацією витрат на судову експертизу – 14 тисяч.
- Під час досудового слідства Левус повністю компенсував шкоду у повному розмірі, тобто 543 900 гривень.
- ВАКС таки визнав Левуса невинуватим.