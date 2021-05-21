САП оскаржуватиме виправдальний вирок екснардепу Левусу

21 травня 2021 , 10:08
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Джерело:

НАБУ

Вищий антикорупційний суд 21 травня виправдав колишнього народного депутата Андрія Левуса. Однак Спеціальна антикорупційна прокуратура оскаржуватиме це.

САП не погоджується з рішенням суду першої інстанції, тому й буде оскаржувати його. Про розгляд апеляції повідомлять згодом.

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У САП кажуть, що доказів достатньо

Прокурори САП та детективи НАБУ наголошують, що під час досудового розслідування зібрали достатньо доказів, які свідчать про злочин ексдепутата.

Попри наявність у власності квартири у столиці, депутат отримав з державного бюджету як компенсацію 543,9 тисячі гривень,
– мовиться у повідомленні САП.

Що відомо про справу Левуса

  • САП звинувачувала Левуса в незаконному отриманні компенсації за оренду житла протягом 2014 – 2017 років.
  • Чоловік орендував готельний номер, коли його дружина мала 2 квартири в Києві.
  • Обвинувачення просило позбавити Левуса волі на 3 роки та оштрафувати на 8 тисяч гривень з компенсацією витрат на судову експертизу – 14 тисяч.
  • Під час досудового слідства Левус повністю компенсував шкоду у повному розмірі, тобто 543 900 гривень.
  • ВАКС таки визнав Левуса невинуватим.
Зверніть увагу! Левус – це народний депутат України 8 скликання від "Народного фронту". Перед цим він був заступником голови СБУ Валентина Наливайченка, та помічником нардепа Андрія Парубія.
Автор: Ольга Музика