САП скерувала до суду справу Олега Гладковського
Джерело:телеграм САП
Справу Олега Гладковського 2 червня скерували на розгляд суду. Колишнього першого заступника секретаря РНБО звинувачують у причетності до корупційної схеми.
Досудове розслідування у справі завершили. Обвинувальний акт за його матеріалами до суду скерувала Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
Раніше У ВАКС забрали справу Гладковського-молодшого
Далі справу розглядатиме Вищий антикорупційний суд.
Деталі корупційної схеми
Гладковський використав своє службове становище, щоб корпорація "Богдан" отримала неправомірну вигоду. Підозрюваний – кінцевий власник "Богдану"
За даними слідчих, Гладковський включив до державного оборонного замовлення вантажні автомобілі підвищеної прохідності МАЗ 6317 (Богдан 6317). Потім ці автомобілі закупили за гроші держбюджету за завищеними цінами в дочірнього підприємства "Автоскладальний завод №2". Це підприємство входить до складу корпорації "Богдан". Як наслідок, фірмі незаконно переплатили 17,44 мільйона гривень.
Справа Гладковського
- 18 жовтня 2019 року чиновнику оголосили про підозру у зловживанні владою.
- 19 жовтня ВАКС обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 60 днів з альтернативою застави у 10 мільйонів 623 тисячі 120 гривень.
- 21 вересня родина Гладковського внесла цю заставу і він вийшов на волю.