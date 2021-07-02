САП скерувала до суду справу Олега Гладковського

Справу Олега Гладковського 2 червня скерували на розгляд суду. Колишнього першого заступника секретаря РНБО звинувачують у причетності до корупційної схеми.

Досудове розслідування у справі завершили. Обвинувальний акт за його матеріалами до суду скерувала Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Раніше У ВАКС забрали справу Гладковського-молодшого

Далі справу розглядатиме Вищий антикорупційний суд.

Деталі корупційної схеми

Гладковський використав своє службове становище, щоб корпорація "Богдан" отримала неправомірну вигоду. Підозрюваний – кінцевий власник "Богдану"

За даними слідчих, Гладковський включив до державного оборонного замовлення вантажні автомобілі підвищеної прохідності МАЗ 6317 (Богдан 6317). Потім ці автомобілі закупили за гроші держбюджету за завищеними цінами в дочірнього підприємства "Автоскладальний завод №2". Це підприємство входить до складу корпорації "Богдан". Як наслідок, фірмі незаконно переплатили 17,44 мільйона гривень.

Справа Гладковського