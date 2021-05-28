САП склала позов на нардепа Волинця: може лишитися без квартири

Антикорупційні прокурори подали до НАБУ позов щодо нардепа від "Батьківщини" Михайла Волинця. Він не задекларував кошти, яких йому бракувало на купівлю квартири.

На думку прокуратури, депутат у декларації за 2020 рік не вказав джерело походження 3 мільйонів гривень. Саме цієї суми не вистачало на придбання квартири в Києві вартістю понад 7 мільйонів гривень.

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В антикорупційній прокуратурі стверджують, що якщо нардеп не доведе законність походження коштів на квартири, то житло можуть стягнути на користь держави.

Квартира Волинця за понад 7 мільйонів гривень

Як з'ясували журналісти "Схем", у червні 2020 року Михайло Волинець продав свою двокімнатну квартиру в Києві на Подолі за мільйони гривень. І одразу придбав нове, значно дорожче, житло.

Сам депутат пояснив журналістам, що грошима на купівлю квартири йому допомогла "жінка, з якою він проживає". Її він не згадує в декларації, бо вважає "необов'язковим".

При цьому спеціалісти у сфері протидії корупції стверджують, що депутат мав би задекларувати цивільну дружину та її активи, якщо веде з нею спільний побут.

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