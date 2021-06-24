САП звернулася в Інтерпол для оголошення Дубілета в міжнародний розшук

Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала офіційний запит в Інтерпол. У ньому просить оголосити колишнього голову "Приватбанку" Олександра Дубілета в міжнародний розшук.
Про звернення САП до Інтерполу виданню розповів виконувач обов'язків керівника відомства Максим Грищук.
Читайте також Колишню топпосадовицю "Приватбанку" заочно взяли під варту
Дубілета просять оголосити в міжнародний розшук
За його словами, Спеціалізована антикорупційна комісія надіслала Інтерполу запит, в якому просить оголосити ексголову "Приватбанку" Олександра Дубілета в міжнародний розшук.
Водночас дату звернення Грищук не назвав, пославшись на таємницю слідства.
Справа Дубілета: що про неї відомо
- У грудні 2016 року, за день до визнання "Приватбанку" неплатоспроможним, топпосадовці виплатили на користь пов'язаної з банком компанії понад 136,89 мільйона гривень банку. Зробили це на підставі фальшивих документів.
- Справа стосується страхової компанії "Ингосстрах". Серед підозрюваних, окрім Дубілета, фігурує колишній перший заступник голови Володимир Яценко та Олена Бичихіна, екскерівниця одного з підрозділів банку, яка одночасно обіймала посаду першого заступника голови правління в пов'язаній страховій компанії.
- У березні 2021 року у справі "Приватбанку" оголосили ще 3 підозри по іншому епізоду, який стосується розтрати 8,2 мільярда гривень. Серед фігурантів – Дубілет, ексзаступниця голови правління, керівниця казначейства Людмила Шмальченко, а також колишня начальниця одного із департаментів Надія Конопкіна.
- Наприкінці березня Дубілета оголосили в розшук. Згодом він повідомив, що перебуває в Ізраїлі, від слідства не ховається, однак в Україну повернутися не може.
- У червні Вищий антикорупційний суд України заочно заарештував ексглаву правління банку.