Науковці назвали причину нашестя сарани на Запоріжжі: до чого тут війна
- Нашестя сарани на півдні України влітку 2025 року пов'язане з війною, що унеможливлює використання традиційних методів боротьби з шкідниками.
- Високі температури, відсутність птахів-хижаків та неможливість використання літаків для боротьби з сараною у прифронтових зонах погіршують ситуацію.
Влітку 2025 року південь України охопило нашестя сарани. Науковці зауважили, що поява шкідника напряму пов'язана з бойовими діями.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
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Чому в Україні нашестя сарани?
Масове нашестя сарани у південних регіонах України значною мірою стало наслідком війни в України, яке робить неможливим використання традиційних методів боротьби з шкідниками.
Видання зазначає, що традиційно сарана розмножується у відокремлених місцях вздовж річок або на необроблених ділянках. Контролювати популяцію в прифронтових районах майже неможливо.
Ситуацію ускладнюють рекордно високі температури цього літа, неможливість використовувати літаки для боротьби із сараною та відсутність птахів – природних хижаків сарани, – які уникають зони бойових дій,
– пояснюють науковці.
"Причина всього цього – високі температури, причина всього цього – покинуті землі, причина всього цього – відповідна російська агресія", – каже головний фітосанітарний інспектор України Вадим Чайковський.