Укр Рус
24 Канал Новини України Науковці назвали причину нашестя сарани на Запоріжжі: до чого тут війна
3 серпня, 17:36
2

Науковці назвали причину нашестя сарани на Запоріжжі: до чого тут війна

Дмитро Усик
Основні тези
  • Нашестя сарани на півдні України влітку 2025 року пов'язане з війною, що унеможливлює використання традиційних методів боротьби з шкідниками.
  • Високі температури, відсутність птахів-хижаків та неможливість використання літаків для боротьби з сараною у прифронтових зонах погіршують ситуацію.

Влітку 2025 року південь України охопило нашестя сарани. Науковці зауважили, що поява шкідника напряму пов'язана з бойовими діями.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Дивіться також Чи може нашестя сарани повторюватись у наступні роки 

Чому в Україні нашестя сарани?

Масове нашестя сарани у південних регіонах України значною мірою стало наслідком війни в України, яке робить неможливим використання традиційних методів боротьби з шкідниками.

Видання зазначає, що традиційно сарана розмножується у відокремлених місцях вздовж річок або на необроблених ділянках. Контролювати популяцію в прифронтових районах майже неможливо.

Ситуацію ускладнюють рекордно високі температури цього літа, неможливість використовувати літаки для боротьби із сараною та відсутність птахів – природних хижаків сарани, – які уникають зони бойових дій, 
– пояснюють науковці.

Рої сарани вкривають дороги, поля та кущі в Запорізькій області, а фермери кажуть, що комахи знищили до третини їхнього врожаю соняшнику.

"Причина всього цього – високі температури, причина всього цього – покинуті землі, причина всього цього – відповідна російська агресія", – каже головний фітосанітарний інспектор України Вадим Чайковський.