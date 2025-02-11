БпЛА атакували Саратовський НПЗ: у ЦПД пояснили його важливість для ворога

У ніч на 11 лютого в Росії пролунали вибухи, зокрема, в Енгельсі та Саратові. Саратовський нафтопереробний завод опинився під ударом уже не вперше.

Пошкодження на "промисловому підприємстві" підтвердив губернатор регіону Роман Бусаргін, передає 24 Канал. Щоправда, посадовець не уточнив, про яке саме підприємство в Саратові йдеться.

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Що відомо про атаку

За словами Бусаргіна, Саратовську область атакували українські безпілотники, декілька дронів збила російська ППО. У місцях можливого падіння уламків працюють оперативні служби.

Натомість російські телеграм-канали писали про ураження місцевого НПЗ, який входить до структури "Роснєфті". Там розпочалася пожежа.

У міноборони держави-агресора вже відзвітували – протягом ночі там буцімто перехопили й знищили 40 українських БпЛА. З них 18 – у Саратовській області, а також 13 – у Ростовській, 6 – у Брянській, 2 – у Волгоградській і 1 – у Бєлгородській області.

Що кажуть у ЦПД

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомив, що Саратовський НПЗ – один із ключових об’єктів паливної інфраструктури ворога. Його потужність перероблення сягає 7 мільйонів тонн нафти на рік.

Завод відіграє важливу роль у забезпеченні армії Росії паливом. Ще під час Другої світової війни він був критичним для військової логістики, а сьогодні залишається важливим елементом паливного постачання,

– написав лейтенант.

Пожежа на Саратовському НПЗ: дивіться відео

До слова, цієї ночі, 11 лютого, Росія атакувала газову інфраструктуру України. За повідомленням Полтавської ОВА, без газопостачання залишилися 9 населених пунктів Миргородського району. Також із метою мінімізації можливих наслідків для енергосистеми були застосовані екстрені обмеження електроенергії.