Дим тягнеться на кілометри: у Саратові масштабно палає НПЗ після атаки БпЛА

Уночі Сили оборони атакували кілька регіонів України. Серед уражень – Саратовський НПЗ і склад заводу "Алмаз" у Ростові.

Про чергове влучання у нафтопереробку Росії розповідають канали Exilenova+ та Supernova.

Куди вночі влучили українські дрони і ракети?

Ще незадовго до 3-ої ночі губернатор Саратовської області Роман Бусаргін попередив про дронову небезпеку для регіону.

Пізніше він підтвердив прильоти в регіоні. "Внаслідок атаки БПЛА є пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури. Попередньо є постраждалі", – написав російський чиновник.

Тим часом у мережі почали з'являтися яскраві кадри масштабної пожежі, на НПЗ у Саратові. За даними моніторів, на території НПЗ зафіксовані численні осередки займання.

Пожежа на НПЗ у Саратові: дивіться відео

Влучання по НПЗ у Саратові: дивіться відео

Дим від пожежі простягнувся на кілька кілометрів: дивіться відео

У Саратові горить НПЗ: дивіться відео

Інший ракурс пожежі на НПЗ: дивіться відео

Хмара диму над містом збільшується: дивіться відео

Яка ситуація у Саратові зараз: дивіться відео

Який вигляд має НПЗ у Саратові / Фото з мережі

НПЗ у Саратові переробляє близько 7 мільйонів тонн нафти на рік, що дорівнює приблизно 2 – 3% загальних потужностей російської нафтопереробки.

Підприємство виробляє автомобільний бензин, зокрема АІ-92 та АІ-95, дизельне пальне, суднове паливо, дорожні й покрівельні бітуми, технічну сірку та інші нафтопродукти.

Завод має важливе військово-економічне значення, оскільки залучений до забезпечення потреб російських збройних сил паливно-мастильними матеріалами.

Особливу роль відіграє виробництво дизельного пального, необхідного для забезпечення військової автомобільної та бронетехніки.

Окрім Саратова, уночі палав і Ростов. У місті спалахнула масштабна пожежа на складі заводу "Алмаз". Вогонь поширився на 8000 метрів квадратних.

"Алмаз" – це підприємство російського ОПК, що входить до структури "Ростеху". Завод спеціалізується на виробництві військових систем зв'язку, радіоелектронного обладнання, засобів спеціального зв'язку та ремонті військової техніки.

У Ростові горить склад заводу "Алмаз": дивіться відео

Що коїться у Ростові: дивіться відео

Цієї ж ночі у російському Орлі ракетами, попередньо, уразили завод "Протон", який виробляє електроніку для військової техніки. Після удару загорівся корпус №48 підприємства. Ймовірно, атаку здійснили українськими крилатими ракетами FP-5 "Фламінго".