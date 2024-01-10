Окупанти заявили про "збитий БпЛА" в Саратовській області: там є аеродром з бомбардувальниками

Росіяни традиційно бідкаються на атаку невідомих безпілотників. Цього разу дрон буцімто збили у межах Саратовської області.

Про це заявляє російське міноборони. Традиційно, в атаці окупанти звинувачують Україну.

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Безпілотник намагався атакувати Енгельський район

Як заявили окупанти, російське "пе-ве-о" нібито збило безпілотник над Саратовською областю. Губернатор Роман Бусаргін додав, що дрон буцімто намагався атакувати Енгельський район.

Він також заявив, що постраждалих нібито немає, а усі об'єкти "працюють у штатному режимі".

Однак, варто додати, що в Енгельсі розташований аеродром, де базуються російські стратегічні бомбардувальники. Згідно з відкритими даними, на авіабазі дислокуються 121-й гвардійський Севастопольський та 184-й важкі бомбардувальні авіаційні полки, які мають на озброєнні стратегічні бомбардувальники Ту-160 та Ту-95МС відповідно. Ворог використовує ці борти для завдання ракетних ударів по території України.

Крім того, аеродром "Енгельс" вже опинявся під ударом. Так, 5 грудня 2022 року на авіабазі пролунали вибухи. У результаті було пошкоджено 2 бомбардувальника Ту-95МС. Згодом, 26 та 29 грудня на "Енгельсі" знову лунали вибухи.

Вибух нещодавно пролунав в Єйську, де є аеродром

У місті Єйськ нещодавно пролунав потужний вибух. Місцеві жителі 25 грудня 2023 року повідомили, що спочатку чули якийсь гуркіт, а потім – вибух. Згодом у небо піднявся чорний стовп диму, а в бік узбережжя помчали швидкі та гелікоптер.

У мережі активно обговорювали інцидент. Більшість припускала, що міг розбитися якийсь літак, адже в місті є військовий аеродром. Окупанти згодом заявили, що причиною гуркоту нібито стало "планове знешкодження боєприпасів на військовому полігоні".

Однак додамо, що в Єйську також є військовий аеродром. Там базуються бомбардувальники Су-24. Супутникові знімки у жовтні 2022 року також зафіксували на авіабазі 10 Су-34, не менше 7 Су-25, по два Іл-38, Ан-26, Су-30СМ, Ту-134УБЛ, Ан-72, а також один Бе-200ЧС.