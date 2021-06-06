Глава Європарламенту закликав підтримати вступ країн Західних Балкан до Євросоюзу

Давид Сассолі закликав підтримати вступ до ЄС країн Західних Балкан. За його словами, це принесе стабільність і процвітання регіону та континенту.

Глава Європарламенту зазначив, що розширення може стати "позитивним проєктом для миру і добробуту". Про це він повідомив в інтерв'ю Funke Mediengruppe.

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Включення держав, розташованих на Західних Балканах, до складу союзу може стати вкрай вигідним як власне для регіону, так і для Європи загалом, оскільки сприятиме стабільності, процвітанню та миру на континенті,

– сказав політик.

Давид Сассолі наголосив, що те, як скоро західно-балканські країни стануть частиною ЄС, залежить від успішності впровадження реформ, потрібних для європейської інтеграції.

Противники розширення ЄС

У 2019 році Франція, Нідерланди і Данія заблокували рішення ЄС про початок переговорів про вступ до ЄС Північної Македонії та Албанії, зіславшись на відсутність прогресу в сфері реформ в цих країнах.

Наприкінці 2020 Чехія і Словаччина блокували підписання важливого документа на європейському рівні, що сприяє інтеграції західнобалканських країн. Різко проти переговорів з Північною Македонією своєю чергою виступає Болгарія.

До Західних Балканів зараховують Сербію та Чорногорію, з якими вже ведуть переговори, а також Албанію і Північну Македонію, що офіційно вважаються кандидатами на вступ до ЄС. До регіону також належать Боснія та Герцеговина і Косово, які розглядаються як потенційні кандидати.

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