Маленьке слабеньке г***о на своє місце поставить, – Сатановський проїхався по Путіну і Медведєву

Напередодні про Євгєнія Сатановського заговорили після його нищівної критики Марії Захарової. Правда, ці слова не сподобалися Владіміру Соловйову, після чого він звільнив пропагандиста зі свого каналу.

Сатановський по слово до кишені не поліз. Він заявив, що не шкодує про свої слова. А ще розкритикував Путіна та його Медведєва.

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Назвав Медведєва "слабеньким г***ом"

Пропагандист зазначив, що невдовзі настане час "Х". За його словами, "можливість розпаду буде десь у 30-ті роки". Зокрема тому, що Путін не вічний і він старіє.

Як завжди сильні лідери беруть за себе слабеньких, а Путін дуже сильний, з точки зору утримання влади, хоча у мене окрема тема щодо того, що я думаю щодо того, як він керує країною і як він підбирає кадри. Отже, з цих кадрів він якесь маленьке слабеньке г***о на своє місце і поставить. От Медведєв був прикладом,

– наголосив Сатановський.

Сатановський назвав Медведєва "слабеньким г***ом": дивіться відео

Не шкодує за слова, сказані у бік Захарової

Після звільнення з каналу "Соловйов Live" Євгєній Сатановський прокоментував свою заяву у бік речниці МЗС Марії Захарової. Він наголосив, що не шкодує про те, що сказав.

Я ніколи ні про що не шкодую. Карма – завжди карма,

– сказав він.

Він додав, що Владімір Соловйов, коли звільнив його, ухвалив єдине можливе рішення. Сатановського спитали, чи сильно це вдарить по його гаманці. На це він відповів, що пенсіонер.

Назвав Захарову "шмарою, яка сильно випиває"

Сатановського обурили слова Марії Захарової. Вона, коментуючи палестино-ізраїльську війну, насмілилася висувати вимоги до Ізраїлю. Речниця МЗС Росії закликала "надати докази своєї непричетності до ударів по лікарні в Газі". За її словами, те, що сталося з медичним закладом, – "злочин і акт розлюднення".

Ці слова неабияк розізлили пропагандиста. Він не надто добирав слова. Зокрема тому, що він – етнічний єврей.

От Маша Захарова, яка, в принципі, євреїв не особливо любить, а Ізраїль терпіти не може і особливо це не приховує... Ще одна шмара, що сильно випиває, яка у нас, проте, спікер нашого МЗС,

– обурено заявив Сатановський.

Власне, оцей його запальний спіч в ефірі каналу Соловйова коштував йому роботи на російського пропагандиста.