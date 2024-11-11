Київ отримає зброю на 535 мільйонів євро: її в України закуплять Швеція, Данія і "Росія"

Союзники продовжують підтримувати Україну та посилювати її можливості протистояти російській агресії. Так, Данія і Швеція закуплять для ЗСУ нове озброєння.

Данія закупить для України зброю українського виробництва на кількасот мільйонів євро, передає 24 Канал із посиланням на заяву Мінооборони.

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Зазначається, що Міноборони України та Мінстратегпром разом із Міноборони Данії уклали угоди щодо постачання озброєння.

Домовленості передбачають, що Данія закупить для України зброю в українських оборонних компаній на загальну суму приблизно 535 мільйонів євро. Копенгаген розраховуватиметься не лише власними коштами. До закупівлі долучиться уряд Швеції. Також будуть використані відсотки від заморожених російських активів.

Відомо, що Данія першою розпочала закупівлю озброєння безпосередньо в українських оборонних підприємств.

"‎Данська модель" співпраці – не лише солідарність, а й рішучість у підтримці нашої боротьби за свободу та суверенітет,

– зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

За результатами угод українські виробники озброєння та техніки як державні, так і приватні – поставлять ЗСУ самохідні артилерійські установки, ударні безпілотники, протитанкову зброю та ракетне озброєння.

До слова, Франція відправить ЗСУ додаткову партію ракет SCALP і ракети Mistral для ППО.