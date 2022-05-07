САУ, "Град", "Тор" та два десятки окупантів: ЗСУ відзвітували про бої та втрати ворога на Півдні

На Півдні триває гаряче протистояння наших героїв з російськими загарбниками. Захисники України поповнили список втрат ворога та доповіли про обстановку у регіоні.

На південних напрямках ворог впродовж доби 6 травня не проявляв особливої активності та намагався втримати зайняті позиції. Втім, це не врятувало його від чергових втрат.

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Нові втрати росіян на Півдні

На Миколаївщині російські окупанти намагалися здійснити повітряну розвідку за допомогою БПЛА "Орлан-10". Традиційно, російський безпілотник здійснив виліт лише в один бік – наші герої його знищили.

Зазнали втрат росіяни й в особовому складі. Впродовж доби наші герої ліквідували 21 рашиста. Також ЗСУ вдалося знищити 7 одиниць бойової техніки ворога, серед яких:

4 самохідні гаубиці;

"Град" (реактивна система залпового вогню);

"ТОР" (зенітно-ракетний комплекс);

Як повідомляють наші захисники, "ТОР" росіяни готували до того, щоб завдати удару по острову Зміїний.

Втрати ворога: останні новини з лінії фронту

Російські окупанти незабаром можуть відчути значний брак БПЛА "Орлан" та будуть змушені збирати розвіддані завдяки вилазкам розвідувальних груп. Наші Повітряні сили впродовж дня знищили 14 російських безпілотників та готові максимально ефективно оновлювати цей показник.

У зоні ООС росіяни здійснили 8 наступальних виходів, але прорватися крізь позиції воїнів ЗСУ не змогли. У ході боїв ворог втратив 3 танки, 7 броньованих машин, 8 артилерійських систем та багато іншої техніки. 7 російських БПЛА "Орлан" було збито саме над зоною ООС.

Чергових втрат ворог зазнав і на Східному напрямку. Відомо про ліквідацію як мінімум 15 російських солдатів. Втрати ворога також поповнили 5 артилерійських систем та декілька бойових машин. Також повідомляється про те, що нашим героям вдалося знищити склад росіян з боєприпасами.

Генеральний штаб повідомив про те, що росіяни привели свої війська у Придністров'ї у повну бойову готовність. Ворог може спробувати створити ще один фронт на Півдні, рашисти можуть готувати чергові провокації у регіоні.

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