ЗСУ мінуснули черговий "Коксан" на Курщині: чим примітні ці САУ

Військові 103 окремої бригади територіальної оборони знищили північнокорейську самохідну артилерійську установку "Коксан" у Курській області. Це вже п'ята уражена установка за останні два місяці. Ця САУ має дальність 40 – 50 кілометрів залежно від снаряду. Калібр снаряда – 170 міліметрів.

САУ "Коксан" – досить небезпечна, однак водночас вона не точна. Про це 24 Кагалу розповів військовий експерт, полковник ЗСУ у запасі та льотчик-інструктор Роман Світан.

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"Досить небезпечна штука, але вона не точна. А якщо не точна, то їм потрібно багато для того, щоб виконати завдання, тобто накривати площу. Якщо багато, то означає, що наші коптери виконають бойове завдання щодо їхнього знищення. Як тільки їх підтягують на дальність знищення, тоді ж їх уражають", – пояснив він.

Питання у тому, що САУ "Коксан" мають велику дальність, тому можуть стояти за межами роботи українських FPV-дронів. Так і відбувається, тому що наші основні FPV-дрони працюють 8 – 12 кілометрів, а ця установка може стояти за 40 кілометрів.

Але у нас вже є дрони оперативного рівня, які доходять і до цієї дальності, і далі. Думаю, питання нівелювання проблем щодо "Коксанів" будуть розв'язуватися найближчим часом,

– підкреслив військовий експерт.

Що про відомо

Північнокорейську САУ "Коксан" уразили військові підрозділу ударних безпілотників "Чорний Стриж". Про це вони повідомили у своєму телеграм-каналі. Наразі вже відомо про п’ять знищених артустановок "Коксан".

У листопаді 2024 року стало відомо, що Північна Корея передала Росії артилерійські установки та РСЗВ, зокрема, САУ "Коксан". Вперше про застосування росіянами цих САУ стало відомо у жовтні 2024 року.