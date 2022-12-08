Німеччина готує для України САУ RCH 155: як вони допоможуть під час наступу

Німеччина погодилася продати для України 18 самохідних артилерійських установок RCH 155. Це – ефективна САУ, яка має дуже цікаву "родзинку".

Про це 24 каналу розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт та льотчик-інструктор Роман Світан. Він припускає, що українські військові вже навчилися користуватися цими САУ під час відповідних навчань на території НАТО.

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САУ має цікаву "родзинку"

Як наголошує Світан, це одна з новітніх німецьких розробок, яка буде неприємною для окупантів. Ця артилерійська установка має цікаву особливість.

Є цікава "родзинка". Вона може стріляти не зупиняючись. Це дуже важливо для контрбатарейної боротьби та наступальних завдань. Дальність стрільби – до 40 кілометрів. Також з неї можна стріляти снарядами "EXCALIBUR". Хороша САУ,

– зазначив Світан.

Світан розповів про "родзинку" німецької САУ RCH 155: дивіться відео

Поки німці не передають великої кількості цих САУ. Але й 18 одиниць – непогано. Це дозволить сформувати дивізіон або 3 батареї по 6 штук. Але тут навіть одна установка допоможе виконати багато "поштучних" завдань.

Світан підкреслює, що це незручна та незвична техніка для окупантів. Якщо зі зброєю радянських зразків загарбники зустрічалися на полі бою, то з такою технікою – ні.

Німеччина погодила продаж Україні САУ RCH 155: коротко