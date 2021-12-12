Саудівська Аравія завдала удари по Ємену: знищили майже 200 бойовиків
12 грудня 2021 , 08:59Читать новость на русском
Джерело:Xinhua
Міжнародна коаліція на чолі з Саудівською Аравією завдала авіаударів по цілях в Ємені. У результаті за добу загинули 190 бойовиків-хуситів.
Крім того, знищили 20 автомобілів та пультів управління дронами. Загалом коаліція здійснила 36 операцій проти хуситів.
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Очолювана Саудівською Аравією в Ємені коаліція повідомила, що протягом останніх 24 годин знищила 190 хуситів,
– мовиться у повідомленні.
Додали, що коаліція регулярно знищує військові об'єкти хуситів для запобігання їхніх ударів по території Саудівської Аравії, зокрема, прикордонних.
Що відбувається у Ємені
- У 2014 році приєднані до Ірану хусити вигнали підтримуваний Саудівською Аравією уряд із столиці Сани. Самі ж бойовики переконують, нібито борються з корумпованою системою та іноземною агресією.
- Коаліція сил на чолі з Ер-Ріядом втрутилася в Ємен ще у березні 2015 року. Відтоді в країні триває громадянська війна між прихильниками президента Хаді та повстанцями-хуситами.
- У жовтні 2021 року хусити заявили, що вони захопили нову територію в багатих на енергію провінціях Шабва і Маріб. Оскільки бойовики контролюють північ країни, уряд засідає в місті Аден – найбільшому порту Ємену.