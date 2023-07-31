У Саудівській Аравії відбудуться перемовини щодо мирного плану Зеленського

У Володимира Зеленського підтвердили, що зустріч радників лідерів держав щодо формули миру Зеленського відбудеться в Саудівській Аравії. За словами Андрія Єрмака, її проведуть незабаром.

Глава Офісу Президента заявив, що перша зустріч в такому форматі пройшла в червні у Копенгагені. Над новою зустріччю в Саудівській Аравії вже працюють.

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Що відомо про зустріч радників країн в Саудівській Аравії

Готуємо наступну зустріч радників лідерів держав щодо реалізації формули миру Президента України Володимира Зеленського, яка незабаром відбудеться у Саудівській Аравії,

– заявив Єрмак на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові.

Він уточнив, що на зустрічі планують говорити про десять основоположних пунктів формули миру, впровадження яких дозволить забезпечити не тільки мир для України, але й створить механізми для протидії майбутнім конфліктам у світі.

Андрій Єрмак зауважив, що для реалізації формули миру Володимира Зеленського Україна використовує трифазну структуру. Зокрема:

перша – зустрічі з послами, акредитованими в Україні, на яких докладно розглядають кожен з пунктів формули миру;

друга – ініціює зустрічі радників з національної безпеки, щоб знайти оптимальні формулювання та механізми імплементації українського мирного плану;

третя – установчий глобальний саміт на рівні лідерів держав, який міг би відбутися до кінця 2023 року.

Що цьому передувало

Видання The Wall Street Journal написало 29 липня, що 5 – 6 серпня у Саудівській Аравії пройдуть переговори між Заходом, Україною і ключовими країнами, що розвиваються. У саміті візьмуть участь 30 країн, включно з Індонезією, Єгиптом, Мексикою Бразилією, Чилі й Замбією.

На перемовини не запросили Росію. Водночас співрозмовники видання пояснили, що ця зустріч потрібна для того, щоб Захід міг заручитися підтримкою великих країн, багато з яких дотримуються нейтралітету щодо війни Росії проти України.

Саудівська Аравія не даремно організовує переговори, адже США та Європа сподіваються, що це допоможе залучити до підтримки України якомога більше країн Глобального Півдня, а головне – Китай. Детальніше про це – читайте за посиланням.