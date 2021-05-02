Савченко і корови: колишня нардепка показала життя після політики – несподівані фото

Надія Савченко не зникла з телеекранів, але у великій політиці її вже нема. Тепер колишня народна депутатка доїть корів та доглядає за розсадою.

Це, звісно, якщо вірити опублікованим нею ж світлинам. "Просто живу", – так Савченко описала, чим займається після політики.

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Просто живу, – Савченко показала, чим займається після політики

"Люди часто запитують, що Надія Савченко робить зараз?" – такими словами почала свій допис у фейсбуці колишня народна депутатка України. І одразу ж відповіла:

"Просто живу. Коли є час і можливість, допомагаю добрим людям".

У соцмережах вона розмістила чималу фотосесію в досить несподіваному стилі. На фото Савченко одягнена у довгу сукню, обернена хусткою, і при цьому доїть корову, годує телят, доглядає за розсадою й підмітає вулицю.



Надія Савченко і корови / Фото з фейсбука екснардепки

Решту фото дивіться у дописі Савченко у фейсбуці.

Чим знаменита Надія Савченко: коротко