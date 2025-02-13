24 Канал очолив рейтинг онлайн-ЗМІ України за кількістю опублікованих матеріалів у 2024 році
Згідно з рейтингом українських онлайн-медіа за 2024 рік від MediaMonitoringBot, редакція сайту 24 Каналу опублікувала 231 675 матеріалів. Також ми стали другими серед онлайн-ЗМІ за загальним обсягом тексту та опинилися у трійці "найближчих до людей" медіа.
Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив Григорій Маленко – засновник проєкту MediaMonitoringBot. Як загалом працювали українські онлайн-медіа у 2024 році, розповідає 24 Канал.
До теми Аудіоновини, розслідування, нові проєкти: яким був січень для редакції сайту 24 Каналу
Досягнення українських онлайн-медіа у 2024 році
Упродовж 2024 року команда MediaMonitoringBot щоденно збирала та аналізувала матеріали 600+ найпомітніших онлайн-ЗМІ та Telegram-каналів України.
Загалом за минулий рік ми обробили близько 8 мільйонів новин та статей. Тепер настав час підбити підсумки та представити ексклюзивну аналітику про те, як працювали онлайн-медіа України у 2024 році,
– зазначає Григорій Маленко.
За кількістю опублікованих матеріалів до рейтингу лідерами є:
- Сайт 24 Каналу – 231 675
- Obozrevatel – 216 817
- ТСН – 196 362
- "РБК-Україна" – 144 620
- "Інформатор" – 138 729
- "Фокус" – 136 220
- УНІАН – 132 964
- "Суспільне" – 128 736
- "Цензор.нет" – 115 551
- NV – 115 106
Середня кількість матеріалів у понад 300 найпомітніших онлайн-медіа – 20 537, медіанна — 7 894.
Сайт 24 Каналу очолив рейтинг онлайн-ЗМІ України за кількістю опублікованих матеріалів (дані MediaMonitoringBot) / Інфографіка 24 Каналу
До десятки онлайн-ЗМІ України за загальним обсягом тексту* увійшли:
- NV – 298 818
- Сайт 24 Каналу – 271 800
- Obozrevatel – 264 242
- "Фокус" – 205 437
- "Інформатор" – 203 261
- УНІАН – 186 478
- "РБК-Україна" – 175 677
- ТСН – 170 547
- Gazeta.ua – 123 898
- "Телеграф" – 123 348
*У сторінках А4, Times New Roman, 12 pt, інтервал 1.5
Рейтинг медіа за середньою довжиною одного матеріалу (у знаках) має такий вигляд:
- MBR – 17 028
- MC.today – 10 094
- BBC – 7 010
- Happy Monday – 6 649
- "Тиждень" – 6 627
- "Слух" – 5 698
- Palai media – 5 297
- "Ліза" – 5 217
- "Єдина media" – 5 110
- Site.ua – 5 073
Середня кількість знаків у матеріалах понад 300 найпомітніших онлайн-медіа – 2 322, медіанна – 1 961.
За кількістю надісланих сповіщень користувачам MediaMonitoringBot до рейтингу потрапили:
- Obozrevatel – 1 161 769
- "Інформатор" – 1 034 901
- Сайт 24 Каналу – 832 840
- "РБК-Україна" – 760 759
- NV – 726 077
- УНІАН – 711 986
- ТСН – 618 658
- "Фокус" – 616 767
- Укрінформ – 611 330
- "Суспільне" – 555 468
Середня кількість сповіщень серед понад 300 найпомітніших онлайн-медіа – 95 190, медіанна – 35 103.
Завдяки чому 24 Канал наростив кількість матеріалів у 2024 році
За останній рік нам справді вдалося суттєво наростити кількість матеріалів. Перш за все, ми прийняли таке рішення, виходячи з інформаційного поля загалом і зацікавленості людей у надзвичайно різних темах. Наша мета – відповідати на всі запитання нашої аудиторії і надавати їй максимум перевіреної інформації,
– розповіла головна редакторка сайту 24 Каналу Анастасія Зазуляк.
Безумовно, є три важливі фактори, які допомогли наростити кількість матеріалів:
- Збільшення команд. Йдеться як про редакторів стрічки новин, так і про розширення команд розважальних розділів.
- Зміни до підходу написання новин – коротко, стисло і зрозуміло.
- Автоматизація певних процесів з допомогою додаткових ресурсів. До прикладу, використання штучного інтелекту, що суттєво економить час. Водночас Анастасія наголошує, що кожне використання ШІ обов’язково контролює редактор.
Мовою цифр – лише після зміни підходу до написання новин за перші 2 тижні редакції сайту вдалося збільшити кількість матеріалів приблизно на 10%, з часом цей відсоток тільки зростав.