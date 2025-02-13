24 Канал очолив рейтинг онлайн-ЗМІ України за кількістю опублікованих матеріалів у 2024 році

Згідно з рейтингом українських онлайн-медіа за 2024 рік від MediaMonitoringBot, редакція сайту 24 Каналу опублікувала 231 675 матеріалів. Також ми стали другими серед онлайн-ЗМІ за загальним обсягом тексту та опинилися у трійці "найближчих до людей" медіа.

Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив Григорій Маленко – засновник проєкту MediaMonitoringBot. Як загалом працювали українські онлайн-медіа у 2024 році, розповідає 24 Канал.

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Досягнення українських онлайн-медіа у 2024 році

Упродовж 2024 року команда MediaMonitoringBot щоденно збирала та аналізувала матеріали 600+ найпомітніших онлайн-ЗМІ та Telegram-каналів України.

Загалом за минулий рік ми обробили близько 8 мільйонів новин та статей. Тепер настав час підбити підсумки та представити ексклюзивну аналітику про те, як працювали онлайн-медіа України у 2024 році,

– зазначає Григорій Маленко.

За кількістю опублікованих матеріалів до рейтингу лідерами є:

Сайт 24 Каналу – 231 675 Obozrevatel – 216 817 ТСН – 196 362 "РБК-Україна" – 144 620 "Інформатор" – 138 729 "Фокус" – 136 220 УНІАН – 132 964 "Суспільне" – 128 736 "Цензор.нет" – 115 551 NV – 115 106

Середня кількість матеріалів у понад 300 найпомітніших онлайн-медіа – 20 537, медіанна — 7 894.



Сайт 24 Каналу очолив рейтинг онлайн-ЗМІ України за кількістю опублікованих матеріалів (дані MediaMonitoringBot) / Інфографіка 24 Каналу

До десятки онлайн-ЗМІ України за загальним обсягом тексту* увійшли:

NV – 298 818 Сайт 24 Каналу – 271 800 Obozrevatel – 264 242 "Фокус" – 205 437 "Інформатор" – 203 261 УНІАН – 186 478 "РБК-Україна" – 175 677 ТСН – 170 547 Gazeta.ua – 123 898 "Телеграф" – 123 348

*У сторінках А4, Times New Roman, 12 pt, інтервал 1.5

Рейтинг медіа за середньою довжиною одного матеріалу (у знаках) має такий вигляд:

MBR – 17 028 MC.today – 10 094 BBC – 7 010 Happy Monday – 6 649 "Тиждень" – 6 627 "Слух" – 5 698 Palai media – 5 297 "Ліза" – 5 217 "Єдина media" – 5 110 Site.ua – 5 073

Середня кількість знаків у матеріалах понад 300 найпомітніших онлайн-медіа – 2 322, медіанна – 1 961.

За кількістю надісланих сповіщень користувачам MediaMonitoringBot до рейтингу потрапили:

Obozrevatel – 1 161 769 "Інформатор" – 1 034 901 Сайт 24 Каналу – 832 840 "РБК-Україна" – 760 759 NV – 726 077 УНІАН – 711 986 ТСН – 618 658 "Фокус" – 616 767 Укрінформ – 611 330 "Суспільне" – 555 468

Середня кількість сповіщень серед понад 300 найпомітніших онлайн-медіа – 95 190, медіанна – 35 103.

Завдяки чому 24 Канал наростив кількість матеріалів у 2024 році

За останній рік нам справді вдалося суттєво наростити кількість матеріалів. Перш за все, ми прийняли таке рішення, виходячи з інформаційного поля загалом і зацікавленості людей у надзвичайно різних темах. Наша мета – відповідати на всі запитання нашої аудиторії і надавати їй максимум перевіреної інформації,

– розповіла головна редакторка сайту 24 Каналу Анастасія Зазуляк.

Безумовно, є три важливі фактори, які допомогли наростити кількість матеріалів:

Збільшення команд. Йдеться як про редакторів стрічки новин, так і про розширення команд розважальних розділів. Зміни до підходу написання новин – коротко, стисло і зрозуміло. Автоматизація певних процесів з допомогою додаткових ресурсів. До прикладу, використання штучного інтелекту, що суттєво економить час. Водночас Анастасія наголошує, що кожне використання ШІ обов’язково контролює редактор.

Мовою цифр – лише після зміни підходу до написання новин за перші 2 тижні редакції сайту вдалося збільшити кількість матеріалів приблизно на 10%, з часом цей відсоток тільки зростав.