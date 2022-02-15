Сайти Міноборони та ЗСУ перестали працювати

Удень 15 лютого сайт Міністерства оборони призупинив свою роботу. Через кілька хвилин те ж трапилося з сайтом Збройних Сил України. Причини поки невідомі.

Робта сайтів припинилася удень 15 лютого. Про це повідомляє 24 канал.

До теми Додаток "Приват24" перестав працювати

При спробі зайти на сайт Міноборони користувачі бачать код "502". При перезавантаженні усе залишається незмінним.



Ось як зараз виглядає сайт Міноборони / Скриншот

Журналісти 24 каналу намагаються сконтактувати з Міністерством оборони України щоб уточнити причини перебоїв роботи сайту.

Близько 18:00 також припинив роботу сайт Збройних Сил України.



Сайт ЗСУ також не працює / Скриншот

Також є проблеми у роботі банків

Крім сайту Міністерства оборони, 15 лютого виникли проблеми у роботі "Приватбанку" й "Ощадбанку".

Близько 17:00 користувачі додатку "Приват24" при спробі зайти в систему, бачили повідомлення "Не вдалося виконати запит".

Також скаржаться й клієнти "Ощадбанку" на збої в роботі банкоматів. Не працюють також додаток та онлайн-сервіси, а з карток не можна зняти або зарахувати на них гроші.