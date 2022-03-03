На сайти ОВА здійснили кібератаку і розмістили "заяву" Зеленського про "мирний договір з Росією"

Сайти декількох ОВА піддалися хакерській атаці ворога. На них розмістили фейкову заяву Володимира Зеленського про "мирний договір із Росією".

Спроба хакерської атаки

Відомо, що ворог розмістив неправдиву інформацію на сайтах райдержадміністрацій та громад Вінницької області.

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Також була здійснена невдала спроба хакерської атаки на сайти територіальних громад Волині.

В оголошеннях ворог розміщує нібито "звернення" Президента України Володимира Зеленського про підписання "мирного договору з РФ". Це неправда!



Фейкова заява Зеленського / Фото 24 каналу

Раніше повідомлялося, що окупанти хочуть посіяти паніку і показати по ТБ "виступ" Зеленського завдяки технології діпфейк.

Це технологія дозволяє змінювати відео, підмінюючи обличчя відомих людей. У Центрі протидії дезінформації застерігають українців не вірити фейкам.

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