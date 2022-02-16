Сайт Центру стратегічних комунікацій потрапив під кібератаку: частину повідомлень втрачено

На українські сайти продовжують здійснювати кібератаки. Цього разу хакери атакували сайт Центру стратегічних комунікацій.

Атака трапилася вдень 16 лютого. Фахівці швидко відбили її, однак без наслідків не обійшлося.

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ЦСК втратив частину даних

Через кібератаку зникла частина повідомлень. Зникли ті, які не встигли зберегтися у бекапі. Через це у Центрі стратегічних комунікацій закликали українців робити копії своїх даних через часті кібератаки.

Ми закликаємо всіх користувачів максимально часто робити копії своїх даних,

– йдеться в заяві ЦСК.

Також в Центрі стратегічних комунікацій застерегли від того, щоб переходити за підозрілими посиланнями. Саме це називають одним із інструментів кібератаки.

Кібератака на українські сайти

Удень 15 лютого припинили свою роботу мобільні додатки "Приватбанку" та "Ощадбанку". Гроші людей не постраждали, роботу відновили, але Мінцифри визнало, що запобігти атаці їм не вдалось.

У Раді нацбезпеки та оборони заявляли, що кібератака на Україну 15 лютого була інформаційно-психологічною. Зловмисники здійснили її заради впливу на населення.

Також атаки зазнали "Альфа банк", "А-банк" та "Монобанк".

Крім того, увечері припинили роботу сайти Міноборони, ЗСУ та МВС. Уночі припинили роботу сайти ще низки інших відомств.

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