Сайт видання "Meduza" заблокували у Росії, – ЗМІ

Схоже, що російська влада продовжує знищувати усі ЗМІ, які мають претензію на незалежність. Цього разу під удар потрапило видання "Meduza".

У четвер, 3 березня, стало відомо про ліквідацію радіо і сайту "Ехо Москви".

Цікаво Російські загарбники використали майже весь свій запас ракет Калібр, – Генштаб ЗСУ

Росія знищує ЗМІ

Тепер стало відомо, що сайт видання "Meduza" заблокували на території Росії. Проте вони продовжать висвітлювати інформацію у своєму телеграм-каналі.

Саме видання повідомляє у телеграм, що ситуація виглядає наступним чином: у частини читачів у Росії їхній сайт відкривається, а в іншої частини – ні. Вони додали, що наразі не йдеться про повне блокування.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!