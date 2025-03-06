У мережі писали, що на сайті Білого дому зникла 10-річна угода з Україною: що сталося насправді

У мережі повідомляли, що з сайту Білого дому зникла сторінка про десятирічну двосторонню безпекову угоду США з Україною. Її у червні 2024 року підписали Володимир Зеленський і Джо Байден.

Чому не відображається сторінка угоди і як відреагували у Києві, – повідомляє 24 Канал.

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Чому з сайту Білого дому "зникла" безпекова угода з Україною

6 березня у мережі з'явилася інформація, що з сайту Білого дому "видалили" 10-річну двосторонню безпекову угоду з Україною.

Відповідна сторінка недоступна. За посиланням вибиває помилку 404 "сторінку не знайдено". В адресному рядку чітко зазначена назва угоди й дата підписання 13.06.2024.

Зауважимо, офіційно США не повідомляли про "скасування" цієї угоди.

Сторінка про двосторонню угоду / Скриншот 24 Каналу

Як відреагували у ЦПД

У Центрі протидії дезінформації наголосили, інформація про нібито видалення з вебсайту Білого дому сторінки про десятирічну двосторонню безпекову угоду з Україною не відповідає дійсності.

Вебсайт Білого дому регулярно оновлюється з приходом кожної нової адміністрації, і матеріали про діяльність попереднього президента не видаляються, а архівуються. Це стандартна практика для збереження офіційної інформації та забезпечення безперервності урядової комунікації,

– наголосили в ЦПД.

Також додали, документи про діяльність кожного американського лідера та його адміністрації, – офіційні заяви, пресрелізи й інші документи, – зберігаються на окремому архівному вебсайті.

Тож інформація не зникає, а переміщується в архіви, що дозволяє кожній новій адміністрації Білого дому зосереджуватися на власній діяльності та актуальних питаннях,

– зауважили в Центрі.

Важливо! Відповідну угоду можна переглянути на сайті Білого дому за посиланням.

Що відомо про 10-річну угоду між Україною і США

Двосторонню безпекову угоду між Україною та США 13 червня 2024 року підписали Володимир Зеленський і Джо Байден. У тексті зазначено, що угода діє протягом 10 років з дати набрання нею чинності й може бути продовжена за взаємною письмовою згодою сторін.



Серед іншого в угоді закріплено, що майбутнє України – в НАТО. Сторони визнають, що ця угода слугує ланкою до майбутнього членства України в Альянсі. Також наголошено на важливості притягнення Росії до відповідальності за її агресію.

"Політика Сторін полягає в тому, щоб працювати разом, щоб сприяти стримуванню та протистоянню будь-якій майбутній агресії проти територіальної цілісності будь-якої зі Сторін. Зобов'язання у сфері безпеки, що містяться в цій Угоді, спрямовані на підтримку зусиль України щодо перемоги в нинішній війні та стримування майбутньої російської військової агресії. Політика Сполучених Штатів полягає в тому, щоб допомагати Україні підтримувати надійну оборону та здатність до стримування", – закріплено в Угоді.

Окрім того, США зобов'язуються співпрацювати із союзниками та партнерами для підтримки економічного відновлення України та зміцнення її оборонно-промислової бази, зокрема, шляхом спільних оборонних досліджень і розробок.



Угода передбачає співробітництво в різних сферах, зокрема, оборони й безпеки. В Офісі Президента наголошували, що з підписанням цієї 10-річної угоди США та Україна працюватимуть разом, аби:

розбудовувати та підтримувати надійну оборону та спроможність України до стримування,

посилити спроможність України підтримувати свою боротьбу в довгостроковій перспективі,

прискорити євроатлантичну інтеграцію України,

досягти справедливого миру,

провести консультації на найвищому рівні у випадку майбутнього збройного нападу Росії на Україну з метою визначення відповідних та необхідних заходів для підтримки України та накладення санкцій на Росію.

До речі, також зазначено, що будь-яка сторона може вийти із цієї Угоди, надіславши письмове повідомлення дипломатичними каналами іншій стороні. Однак, вихід набирає чинності через 6 місяців після дати такого повідомлення.

"У зв'язку з цим, хоча Сторона може вийти з цієї Угоди, будь-яка угода або домовленість про імплементацію, укладена між Сторонами відповідно до умов цієї Угоди, і далі залишається чинною на тих самих умовах, якщо інше не передбачено умовами конкретної угоди або домовленості про імплементацію", – закріплено в Угоді.

З повним текстом Угоди можна ознайомитися на сайті ОП за посиланням.

Зверніть увагу! Минулого року американські ЗМІ, зокрема, CNN, писали, що безпекова угода буде так званою "виконавчою угодою", що не передбачає ратифікації й не "обов'язковою для виконання будь-яким майбутнім президентом".



Водночас у WP, з посиланням на джерела в Білому домі, наголошували, що угода має на меті зобов'язати майбутні адміністрації США підтримувати Україну.