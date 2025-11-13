Українські дрони атакували морський нафтовий термінал та базу зберігання БпЛА у Криму
- Українські дрони атакували морський нафтовий термінал та базу зберігання безпілотників у Криму.
- Внаслідок удару на території терміналу виникла пожежа, наслідки ураження уточнюються.
У ніч на 13 листопада українські дрони успішно уразили стратегічний об'єкт росіян у Феодосії АТ "Морський нафтовий термінал" та базу зберігання та обслуговування ударно-розвідувальних безпілотників у Кіровському.
Ці успішні операції у тимчасовому окупованому Криму здійснили оператори 1-го окремого центру СБС. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на СБС.
Які наслідки атаки на окупований Крим?
Термінал у Феодосії є ключовим вузлом постачання паливно-мастильних матеріалів морським шляхом на Кримський півострів та тимчасово окуповані території півдня України.
Внаслідок удару на території підприємства виникла пожежа. Детальні наслідки ураження уточнюються,
– кажуть у СБС.
Також під прицілом була база зберігання БпЛА "Оріон". Ці безпілотники можуть нести авіабомби та ракети класу "повітря – земля".
Останні атаки на ворога
Сили оборони України 12 листопада атакували нафтохімічний завод "Ставролен" в Ставропольському краї та склад боєприпасів на Донеччині. Там лунали вибухи та спалахнула пожежа.
Напередодні підрозділи Сил оборони України уразили НПЗ "Орскнєфтєоргсінтез" в Оренбурзькій області. Там теж спалахнула пожежа.
А ще за добу до цього українські безпілотники уже втретє атакували вузлову залізничну станцію у Ростовській області, після чого затрималися 50 цивільних потягів. Тієї ночі було уражено "Ліховську нафтобазу" – частину компанії "РН – Ростовнафтопродукт".